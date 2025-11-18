Fractal придбала фінтех-компанію fint8

Співзасновник фінтех-компанії fint8 Антон Шулик продав свою мажоритарну частку та виходить з бізнесу. Компанія приєднається до екосистеми IT-компаній Fractal. Про це йдеться у пресрелізі fint8.

Деталі

fint8 працюватиме в складі консалтингової компанії Core (частини Fractal) як окремий бізнес-юніт. Розширення спектра послуг Core у напрямку фінансового консалтингу планувалося ще раніше, тому угода з fint8 стала стратегічним кроком, говорить Артем Бородатюк.

(частини Fractal) як окремий бізнес-юніт. Розширення спектра послуг Core у напрямку фінансового консалтингу планувалося ще раніше, тому угода з fint8 стала стратегічним кроком, говорить Артем Бородатюк. Операційне управління fint8 залишиться за Андрієм Тертишником, співвласником і CEO компанії, який працюватиме у партнерстві з Надією Вільдяєвою, CEO Core.

Після екзиту Антон Шулик зосередиться на консалтингу з капіталізації для великого бізнесу, створенні навчальної програми для середнього бізнесу та впровадженні фінансової грамотності на масовому рівні.

Угода дасть можливість для fint8 стати ТОП-1 фінансовим сервісом в Україні, а згодом і конкурувати з міжнародними гравцями, каже співзасновник і CEO fint8 Андрій Тертишник.

Фінансові деталі угоди сторони не розголошують (інформація під NDA), проте оцінка проводилася за мультиплікатором.

Контекст

Fractal, раніше відома як Netpeak Group, об’єднує понад 30 компаній, включно з маркетинговою агенцією Inweb, стартап-студією Tonti Laguna Group та платформою KissMyApps. Продуктами Netpeak Group користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. За даними DOU, група входить у п’ятірку українських компаній за активністю найму у 2025 році, а її дохід зростав у середньому на 77% щорічно протягом останніх чотирьох років.

fint8 – група компаній, що спеціалізується на наданні послуг фінансових директорів для малого та середнього бізнесу. Оборот за 2024 рік – 20 млн грн. Серед клієнтів компанії — найбільший сервіс пошуку репетиторів Buki, архітектурна студія Archimatika, заміський комплекс Shelest, міжнародна онлайн-школа Laba та інші.