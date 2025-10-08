Група компаній Fractal інвестує $1 млн у фінтех-стартап Finerd, який розробляє ШІ-платформу для управління фінансами. Про це повідомив засновник Fractal Артем Бородатюк.
Деталі
- «Ми вже маємо кілька успішних спільних бізнесів із моїм партнером Радомиром Новковичем, який є кофаундером Finerd. Його досвід – 15 років автоматизації фінансів для компаній різного масштабу та успішний екзит із продуктом для фінансового обліку – робить цю інвестицію логічною», – зазначив Бородатюк.
- Він додав, що Finerd орієнтований на «фінансових нердів», які прагнуть максимальної точності та контролю над своїми фінансами.
Контекст
Finerd – це фінтех-компанія, яка створює додаток для управління особистими, сімейними та бізнес-фінансами з акцентом на AI-технології. Платформа пропонує інтеграцію фінансів, управління боргами, відстеження інвестицій та обробку транзакцій, доступна на iOS, Android та Web.
Команда Finerd раніше розробила фінансовий додаток, що зібрав 1,5 млн завантажень та $1 млн річного доходу на ринках США та Канади.
Fractal, раніше відома як Netpeak Group, об’єднує понад 30 компаній, включно з маркетинговою агенцією Inweb, стартап-студією Tonti Laguna Group та платформою KissMyApps. Продуктами Netpeak Group користуються державний ПриватБанк, сервіс пошуку роботи Work.ua, ритейлер «Епіцентр» та дошка оголошень OLX. За даними DOU, група входить у п’ятірку українських компаній за активністю найму у 2025 році, а її дохід зростав у середньому на 77% щорічно протягом останніх чотирьох років.
