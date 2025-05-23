«Потягне великі зміни». Google анонсувала понад три десятки ШІ-продуктів та функцій. Які з них стануть революційними

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На щорічній конференції I/O 2025 Google представила понад 30 нових ШІ-функцій і сервісів – від оновлень для Gmail і Chrome до нових генеративних моделей відео й зображень. Як компанія намагається відкусити свій шматок пирога в ніші, де лідирує OpenAI?
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