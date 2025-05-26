Швейцарський банк UBS опитав 317 заможних родин із середнім капіталом $2,7 млрд. Виявилося, що мільярдери інвестують не лише в розкішні маєтки та криптовалюти, а зважено й обережно готуються до розвитку ШІ, скорочують частку приватного капіталу та повертаються до «нудних» облігацій. Василь Матій, СЕО та співзасновник Smart Family Office, старший венчурний партнер Toloka.vc, розповідає про інвестиційні стратегії та помилки, яких уникають мільярдери-інвестори.

Провідний швейцарський банк UBS опублікував шосте щорічне дослідження Global Family Office Report 2025. Цей звіт є настільною книгою для професійних управителів активами по всьому світу. Які ключові зміни в інвестиціях він підсвітив порівняно з минулими роками?

Цьогоріч в опитуванні взяли участь 317 заможних родин із середнім капіталом $2,7 млрд. Дослідження розкриває структуру активів цих сімей, основні тренди в розподілі їх інвестицій та ключові ризики, на які звертають увагу інвестори.

Більшість людей уявляє портфелі мільярдерів як набір розкішних маєтків, приватних літаків та ризикованих ставок на криптовалюти. Але реальність виявляється іншою. Мільярдери інвестують зважено, спираються на дані й цього року діють ще обережніше, ніж торік.

У що інвестують найбагатші люди світу?

Актуальні інвестиційні напрями

26% респондентів вкладають свої кошти в акції розвинених ринків (4% — в ринки, які розвиваються) і планують збільшити цю частку до 29% у 2026 році.

Дві технологічні сфери, з якими вони найкраще обізнані, — охорона здоровʼя та/або медицина та електрифікація. Понад третина (35%) кажуть, що знайомі з охороною здоровʼя/медициною і мають чітку інвестиційну стратегію, тоді як майже троє з десяти (29%) кажуть те саме про електрифікацію.

Однак, навіть в охороні здоровʼя/медицині майже половина (48%) або не мають чіткої інвестиційної стратегії, або не знайомі з сектором і прагнуть дізнатися більше.

18% респондентів вкладаються в облігації (15% на розвинених ринках зараз, з перспективою зростання до 17%), адже прибутковість нарешті компенсує ризики.

21% — в приватний капітал (11% прямі інвестиції, 10% через фонди). Після піку у 2023 році у 22% частку скорочують до 18% в очікуванні сезону екзитів.

4% — в приватний борг, що вдвічі більше, ніж у 2024 році, і цей відсоток продовжує зростати.

11% вкладають у нерухомість, поступово зменшуючи частку через зростання вартості фінансування та конкуренцію з боку облігацій.

Але звіт підсвітив велику регіональну інвестиційну різницю, адже перспективи дохідності нерухомості залежать від місцевих ринків.

Наприклад, американські сімейні офіси підвищили розподіли з 10% у 2023 році до 18% у 2024 році, тоді як латиноамериканці скоротили свої розподіли з 7% до 6%, а родини Південно-Східної Азії — з 6% до 4%

Для 8% респондентів готівка — незмінна подушка безпеки.

Багато американських родин повернули свої статки до США, оскільки цьому регіону притаманний високий темп зростання, тоді як деякі неамериканські сімʼї інвестували в нього з міркувань безпеки, враховуючи зростання корпоративних прибутків та глибину ринків капіталу.

Інвестори намагаються зрозуміти, як виглядатиме світ наступного тижня, року й ба навіть десятиліття.

Прагматичний підхід до доступних інвестиційних можливостей, здається, є визначальним фактором для сімейних офісів. Саме він диктує, як вони реалізують свої цілі щодо сталого розвитку та впливу.

Наприклад, понад третина (37%) інвестують в clean tech/green tech/climate tech, і майже половина (49%) включили health tech та інші інновації до своїх портфелів. Основний напрям причетності до інвестицій в освіту здебільшого здійснюється через філантропію (44% обирають цей шлях).

Те, наскільки сімейні офіси враховують принципи сталого розвитку та соціального впливу через операційний бізнес, інвестиції чи філантропію, залежить від їхнього місцеперебування. У глобальному контексті філантропічна та благодійна діяльність таких структур найчастіше пов’язана саме зі сталим розвитком.

Багато з респондентів дослідження орієнтуються на стратегічну благодійність, прагнучи до довготривалих змін шляхом усунення глибинних причин проблем, а не лише надання короткострокової допомоги. Понад чверть опитаних (27%) вже зосереджені на цьому підході або намагаються глибше зрозуміти його контекст.

Щодо напрямку дорогоцінних металів, розподіли інвестицій глобально зросли (з 1% у 2023 році до 2% у 2024 році), хоч і мають у портфелях невелику частку на тлі високої вартості золота.

Фактори впливу

Чотири фактори, які насправді впливають на рішення інвестувати.

Прибутковість повернулася. Сімʼї обирають якісні облігації замість гонитви за кожним ралі технологічних акцій.

Виважені ризики, а не сліпа віра в зростання. Зменшують частку приватного капіталу, але тримають «порох сухим» для привабливих угод.

Генеративний ШІ — це стратегія, а не тимчасове захоплення. 27% вже мають окрему алокацію на штучний інтелект, а ще 64% активно її формують. Загалом 75% опитаних інвесторів вважають, що найбільшими бенефіціарами генеративного ШІ будуть банки/надавачі фінансових послуг,

З-поміж інших нових технологій, які цікавлять сімейні офіси, — блокчейн та/або децентралізовані фінанси, технології 6G, квантові обчислення та сільське господарство та/або сталий спосіб життя.

ШІ в офісі. 69% планують використовувати його для звітності, візуалізації даних та аналітики портфеля протягом пʼяти років.

У наступні пʼять років сімейні офіси мають наміри використовувати штучний інтелект для підвищення ефективності та покращення своїх інвестиційних можливостей. Понад дві третини (69%) зізнаються, що вони, ймовірно, використовуватимуть ШІ для фінансової звітності / візуалізації даних.

Чотири напрями, де більшість інвесторів помиляються.

Надмірна вага публічних ринків. Основна помилка інвесторів-початківців — надмірна концентрація портфеля на публічних ринках акцій (60–80%), що призводить до недостатньої диверсифікації, емоційних рішень та короткострокового фокуса.

Гонитва за трендами постфактум. Мільярдери займають позиції завчасно, а потім дають часу зробити свою справу.

Ігнорування «нудної» прибутковості. Річна дохідність приватного кредиту 6–7% може виявитися кращою, ніж сподівання на двозначну дохідність акцій.

Плутанина активності зі стратегією. Лише 35% сімей планують коригувати стратегічний розподіл цього року — терпіння є частиною переваги.

Інвестпоради найбагатших

Оцінюйте кожен крок в перспективі 10 років. Спочатку подбайте про надійний фундамент (якісні облігації, справжня диверсифікація), а вже потім шукайте великі прибутки.

Інвестуйте в реальні активи, де можливо: малий бізнес, приватні угоди, власний людський капітал. Впроваджуйте технології не лише в портфель, а й у процеси.

Сформулюйте особисту інвестиційну стратегію на одній сторінці та дотримуйтесь її.