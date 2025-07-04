Попри скептицизм щодо ШІ як «чергової бульбашки», технології штучного інтелекту набирають обертів. Інвестори активно вкладаються в ШІ-інфраструктуру, генеративний ШІ та кібербезпеку, з прогнозами, що до 2030 року інвестиції в ШІ можуть досягти $2 трлн. Але як обрати правильні проєкти для інвестування, враховуючи високий ризик і швидкі зміни на ринку? Аналіз від Олександра Шарка, Principal в українському венчурному синдикаті Toloka.vc .

Цікаво чути думки людей, які стверджують, що штучний інтелект (ШІ) — це чергова бульбашка. Їх можна зрозуміти — кожного дня спостерігаємо ажіотаж щодо чергової «технологічної революції». Але ж не може з’являтися так багато інновацій щотижня. Чи може?

Подивімось на щось конкретніше — чи варто інвестувати, наприклад, в ШІ-інфраструктуру або cybersecurity, або у квантові комп’ютери. Куди вже інвестують і яка з технологічних сфер зростає найшвидше?

Інвестиції в ШІ та M&A зростають. GenAI на піку уваги

У 2024 році глобальні інвестиції в ШІ склали $252 млрд, що на $51 млрд більше ніж у 2023 році, згідно з даними Stanford AI Index. Це перший розворот тренду на спадання який почався після 2021 року.

Здебільшого зростав сегмент приватних інвестицій, який виріс на 44% в порівнянні з 2023 роком — з $104,3 млрд до $150,8 млрд. З цих майже $151 млрд $109 млрд припало на ринок США. Це майже в 12 разів більше, ніж у Китаї, якщо вважати що всі китайські інвестиції видимі.

Тренд на зростання спостерігається й в сегменті M&A-угод, які приросли за рік на $10 млрд, згідно з даними дослідження проведеного Quid.

Глобальні корпоративні інвестиції в ШІ за видами інвестиційної діяльності, 2013-2024 роки Фото Stanford AI Index Report 2025

Найбільші приватні інвестиції в ШІ у 2024 році отримали такі напрями:

інфраструктура, дослідження та корпоративне управління – $37 млрд;

управління та обробка даних – $20 млрд;

охорона здоровʼя та ШІ в медицині – $18 млрд;

фінтех – $14 млрд;

кібербезпека та захист даних – $10 млрд.

Особливо стрімко зростають інвестиції в генеративний ШІ (GenAI) — $33,9 млрд у 2024 році, що на 18,7% більше, ніж у 2023-му. Це понад 20% всіх зроблених приватних інвестицій в ШІ, тоді як у 2022-му ця частка становила лише 8%, згідно з даними дослідження від Quid.

Глобальні приватні інвестиції в ШІ за напрямками, 2023 рік проти 2024 року Фото Stanford AI Index Report 2025

Спостерігається й консолідація та збільшення сум раундів:

Seed-раунди зросли до $5–7 млн;

зросли до $5–7 млн; Series A – $20–30 млн.

Як приклад, французький стартап, що розробляє LLM Mistral AI, у 2023-му отримав €105 млн на Seed і $1 млрд у Series A вже у 2024-му.

Попри зменшення кількості угод у Європі на 31%, загальний обсяг інвестицій в цьому регіоні зріс на 22%. Це свідчить про концентрацію великих ставок у більш зрілі перспективні проєкти як спосіб для європейських інвесторів збалансувати ризиковий профіль своїх портфелів.

Технологічні прориви не зупинити

Великі мовні моделі (LLM) стають потужнішими, дешевшими та «розумнішими»

GPT-4o, яку OpenAI запустила у 2024-му, коштує для використання розробниками додатків в шість разів дешевше ніж GPT-4, який вийшов у 2023 році. GPT-4o-mini — у 200 разів дешевше. Вони мають за цю ціну 128k контекстне вікно.

Claude 3 Opus показує найкращі результати на більшості бенчмарків 2024 року. Phi-3-mini від Microsoft з 3,8 млрд параметрів («крихітна» і дуже компактна модель за мірками 2024 року) перевершує повномасштабну GPT-3.5, яка вважалась проривом сезону 2022/23.

Тобто всього за рік розвитку менші та багаторазово дешевші моделі вже можуть працювати на рівні флагманів попереднього покоління.

Від усіх великих гравців цього ринку у 2024-му повиходили мовні моделі з підсиленими алгоритмами «логічних роздумів» (reasoning) для задач, над якими треба «подумати», та можливості для DeepResearch – пошуку та систематизації інформації, що вже по якості признаються на рівні наукового асистента з PhD ступенем.

GenAI «розриває» медіа та маркетинг

Великі бренди, як-от Coca-Cola, Kadberry, Heintz та багато інших, з 2023 року використовують згенерований контент для підтримки та основи рекламних кампаній та відео.

Поборовши короткі відеоформати на 5–10 хвилин, великі гравці, як-от OpenAI, Nvidia та більш нішеві компанії активно працюють над GenAI моделями для середнього та тривалого відеоконтенту.

GenAI платформи дозволяють будувати відеоконтент будь-якою мовою та на великому масштабі, який буде виглядати по-різному для кожного з мільйонів глядачів. Це стане невіддільним інструментом для гіперконтекстних медіакампаній, які є зараз одним з основних маркетингових трендів.

В SEO починається війна за нові формати пошуку

Питання оптимізації контенту тепер охоплює й оптимізацію під пошук через великі мовні моделі. Зʼявляються нові терміни для SEO: Search Generative Experience (SGE) та Generative Engine Optimization (GEO).

ШІ-стартап Perplexity, що стала основним гравцем на цьому ринку окрім ChatGPT, менше ніж за чотири роки виріс з $2,8 млн до $118 млн річного доходу й отримав оцінку у $14 млрд в ході поточного раунду інвестицій, який очолює венчурна компанія Accel.

Режимом пошуку AI Overview, який запустила Google, щоб не втратити частину ринку в травні 2025-го, вже користується понад 1,5 млрд людей на місяць, згідно зі звітом CEO компанії Сундара Пічаї.

Потреба у кібербезпеці та захисті від вразливостей

30% нового коду у 2024-му «написав» штучний інтелект, за оцінками Gartner. У тому числі 25% нового коду, створеного в Google, згідно зі звітом CEO компанії.

Компанія Codeium, що є незалежною моделлю для генерації кода, за три з половиною роки виросла до $42 млн річного доходу та веде перемовини про M&A від OpenAI по оцінці $3 млрд, згідно з даними Pitchbook.

Але такий згенерований код, за результатами дослідження центру CSET, вважається в чотири рази вразливіший до кібератак, ніж створений програмістами.

ШІ використовується як для динамічного кіберзахисту, так і для кібератак, а також для автоматичного пошуку, захисту та виправлення вразливостей в інфраструктурі та коді.

В результаті всі рішення, що так чи інакше пов’язані з кібербезпекою для та за допомогою ШІ, дуже швидко набувають інтересу, зростають та продаються. Прикладами є компанії Wiz, яку Google придбала за $30 млрд з мультиплікатором оцінки x65 до ARR та інші нещодавні exits з великими мультиплікаторами в цій сфері, як Bionic.io (x70 ARR), Axis Security (x46 ARR) та Dazz Security (~ x45-55 ARR).

Фундаментальні дослідження

Не зупиняються й фундаментальні дослідження, стрімко з’являються технології, що будуть радикально змінювати правила гри.

Кілька прикладів:

Gaussian splatting – новий надшвидкий та ефективний метод 3D-візуалізації, який замінює традиційні полігональні сітки реалістичним відображенням (вибудуване завдяки «кольоровим плямам») зі значно меншими обчислювальними витратами. Став у 2024-му революцією у media, gaming та всіх областях, де залучені 3D-зображення.

– новий надшвидкий та ефективний метод 3D-візуалізації, який замінює традиційні реалістичним відображенням (вибудуване завдяки «кольоровим плямам») зі значно меншими обчислювальними витратами. Став у 2024-му революцією у media, gaming та всіх областях, де залучені 3D-зображення. Нейроморфна архітектура чипів – процесори, що імітують роботу нейронів, забезпечують високу ефективність при малому енергоспоживанні.

– процесори, що імітують роботу нейронів, забезпечують високу ефективність при малому енергоспоживанні. Квантові чипи – вже використовуються у проєктах з тренування мовних моделей, пропонуючи колосальний приріст продуктивності в задачах оптимізації та пошуку.

Ці та інші прориви дають змогу будувати ШІ нового покоління для задач, раніше недоступних. Бізнеси та споживачі тільки починають відчувати їх вплив, який суттєво реалізується тільки протягом наступних декількох років.

Енергетика — нове «ШІ-золото»

Тренування та підтримка великих ШІ-моделей споживають великі обсяги електроенергії. Тому техногіганти переходять до прямого контролю над генерацією енергії.

Amazon у 2024-му придбала ядерний датацентр Cumulus у Пенсильванії за $650 млн.

Microsoft уклала контракт на постачання енергії з електростанції Three Mile Island.

OpenAI планує будівництво датацентрів потужністю до 5 ГВт, що еквівалентно потужностям невеликої держави.

Apple уклала довгострокову угоду на постачання 105 МВт сонячної енергії з проєкту Castaño Solar в Іспанії.

уклала довгострокову угоду на постачання 105 МВт сонячної енергії з проєкту Castaño Solar в Іспанії. Meta у грудні 2024 року оголосила про запуск процесу запиту пропозицій (RFP) для пошуку партнерів серед розробників ядерної енергетики, щоб додати від 1 ГВт до 4 ГВт нових ядерних потужностей. Компанія розглядає як великі традиційні реактори, так і малі модульні реактори.

Внаслідок такого тренду великі та швидкі інвестиції отримують проєкти, які оптимізують та покращують енергомісткість, обчислювальну потужність та інфраструктуру для тренування ШІ-моделей, а також такі, що покращують методи їх навчання.

Загалом у 2024 році в інфраструктуру, дослідження та governance в ШІ було проінвестовано $37 млрд, згідно з даними Stanford AI Index.

ШІ-агенти — все ще наступний «Big thing»

Попри ажіотаж, у фокусі уваги інвесторів залишаються автономні ШІ-агенти, які виконують складні дії, допомагаючи користувачу, взаємодіють із різними цифровими системами, замовляють послуги, проводять аналітику.

Масове використання агентів очікується протягом 12–18 місяців, попри певні проблеми в їх надійності та якості, згідно з прогнозом AI-2027. А протягом 2026 року почнуть з’являтися Reliable Agents — агенти, які з високою надійністю та якістю зможуть виконувати понад 85% рутинних задач користувача.

65% з 3000 CEO, опитаних McKinsey, планують впроваджувати агентів у операційні процеси компаній до кінця 2026-го. Перші ж екосистеми для агентів вже створюють OpenAI (AutoGPT), Microsoft, Adept, Rewind.ai. В тому числі open source, наприклад, нещодавній Open Computer Agent від HuggingFace.

Такі продукти як Cursor та Darwin стрімко зростають та отримують багатомільйонні інвестиції (раунд C Cursor та раунд Cognition Labs по оцінці $4 млрд) попри все ще неоптимальну якість роботи моделей та створених агентів.

Інвестуйте в стратегічні рішення

Попри підйом та прориви, ШІ-стартапи залишаються високоризиковими. За різними оцінками, до 90% нових ШІ-стартапів, що зараз народжуються, проваляться протягом наступних п’яти років. Але стратегічно підібрані напрями ШІ показують дуже швидке зростання і високі оцінки та можуть гарно доповнити інвестиційний портфель.

Кілька прикладів, як ми інвестуємо в Toloka.

Проєкти, що надають інфраструктуру та інструменти для інших ШІ-продуктів. Наприклад, Scale AI, куди Toloka інвестувала у 2024-му, продають «лопати під час золотої лихоманки».

Рішення в напрямку Cybersecurity навколо ШІ. Такі як Bright Security (інвестиція Toloka у 2025-му), що займається автоматизованим пошуком та вирішенням вразливостей в програмному коді, згенерованому різними ШІ-асистентами для розробників.

Для фондів, що розглядають довші DeepTech інвестиції. Є фундаментальні проєкти, наприклад, Covalent, що створює власну open-weight модель з багатомовним pre-training, або Conjecture, що досліджує питання AI alignment.

Продукти, що швидко розвиваються, в галузях, де ШІ-агенти вже продемонстрували успішні фінансові результати та істотно їх змінюють. Наприклад, Capacity AI (інвестиція Toloka у 2024-му), що автоматизує задачі внутрішнього та зовнішнього Customer Support на великих масштабах для компаній Fortune 100 та державних проєктів США.

Інвестори та фонди, які усвідомили, що ШІ — це не тимчасовий тренд, а стратегічний напрямок, активно інвестують у цю галузь. До 2030 року інвестиції в генеративний ШІ можуть досягти близько $2 трлн, згідно з прогнозами компанії з управління активами Blackstone.

Однак через високу динаміку розвитку та те, що нові ринки та правила гри ще формуються, для інвесторів із меншими сумами, які хочуть отримати доступ до раундів на ранніх стадіях, ризики, пов’язані з ШІ-стартапами, набагато вищі, ніж при класичному ангельському інвестуванні.

Завдяки ажіотажу та тому, що «всі займаються ШІ», відбір дійсно інноваційних проєктів від «шуму» потребує значних ресурсів та глибокого розуміння галузі.

Тому для таких інвестицій є два основні варіанти: або приєднатися до великого фонду, який спеціалізується на пізніших етапах з раундами по $50 млн, або стати частиною синдикату, наприклад, Toloka, де фонд здійснює аналіз та відбір стартапів, а також надає доступ до більш пізніх раундів.