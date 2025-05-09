«Штучний інтелект – це екзоскелет». Чому Netpeak Group змінить назву, як робити ШІ-трансформацію бізнесу і яким має бути ШІ-директор? Інтерв’ю Артема Бородатюка

Менеджер має бути лінивим, вважає засновник Netpeak Group Артем Бородатюк. Як Netpeak Group впроваджує ШІ-інструменти у бізнес-процеси? Чому ІТ-холдинг скоро змінить назву? Навіщо компанії шукають ШІ-директорів? Про це він розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» від Forbes Ukraine

«Штучний інтелект – це екзоскелет, який дозволяє достатньо слабкому тілу бути сильнішим», – так описує мотивацію впровадження ШІ-інструментів в роботу компанії співзасновник ІТ-холдингу Netpeak Group Артем Бородатюк, 39.

Його компанія одна з перших в Україні ввела посаду ШІ-директора. У травні 2024-го її обійняв Сергій Саута. Раніше він розробив для Netpeak Group ШІ-систему Liti, яка допомагає холдингу ефективніше наймати співробітників, оцінюючи їхні софт-скіли.

Тепер Netpeak Group шукає ШІ-директора для групи компаній Nova, у яку входить «Нова пошта». Як провести ШІ трансформацію компанії? Хто такий ШІ-директор? Навіщо Netpeak Group робить ребрендинг?

Інтервʼю скорочено та відредаговано для зрозумілості.

ШІ для написання книги

Я активно використовував різні ШІ-чати, коли дописував свою книгу для менеджерів. Скидав їм окремі глави, просив покритикувати, вказати на слабкі місця, оцінити текст за 100-бальною шкалою. Це одна з речей, які занадто прості, щоб їх не робити.

Коли ти можеш найняти безкоштовного експерта, його краще використовувати. Я зазвичай запитую шість-сім чат-ботів. Основні – ChatGPT та Claude.

Коли я прошу оцінити текст, зазвичай чат-боти ставлять мені не менше 85 балів, але для однієї з глав оцінка була 75. Це слабка глава, над нею довелося попрацювати ще. Також ШІ чат-боти добре пишуть висновки та вступ до контенту, коли тобі треба чимось зацікавити читача. Книжка вийде у вересні.

У майбутній версії книги я планую працювати з ChatGPT ще більше – віддавати йому буквально кожен фрагмент і дивитися, чи зможе він переписати його краще. Я не буду позначати у книзі, що робив її за допомогою ШІ-інструментів. Ми ж не позначаємо у контенті, що користувалися інтернетом, коли його робили.

ШІ для співробітників

Чи робить активне використання ШІ чат-ботів співробітників менш розумними або лінивими? Netpeak Group вже довгий час критикують за велику кількість прописаних алгоритмів. Ми намагалися спростити роботу для співробітників. Але коли ти так робиш, люди можуть менше напружуватися, не так багато думати.

На мою думку, менеджер має бути лінивим. Я прошу своїх співробітників: «Зробіть так, щоб ви нічого не робили». Штучний інтелект – це екзоскелет, який дозволяє достатньо слабкому тілу бути сильнішим. Розумні люди завдяки використанню ШІ-інструментів стають ще розумнішими, бізнес працює продуктивніше.

Це не завжди виражається в грошах. Наша ШІ-модель для рекрутингу Liti не економить нам ні гроші, ні час. Ми навпаки закриваємо деякі вакансії довше, бо у нас сильно скорочується воронка. Але це дає можливість наймати кращих кандидатів і не витрачати зусилля на онбординг людини, яка нам зрештою не підходить.

Наші бізнеси дуже операційні. Щоб вигравати конкуренцію, нам треба наймати кращих із кращих.

Безпека ШІ

Ми не фокусуємося на питанні безпеки у використанні штучного інтелекту. Якщо обирати між тим, щоб ризикувати й використовувати ШІ, чи не ризикувати безпекою, але відмовитися від ШІ, я обираю перше. Джерело ризиків – не технологія, а люди, які нею користуються.

Нещодавно ми в Netpeak Group провели тест на кібербезпеку. Про нього ніхто не знав, крім мене й одного технічного фахівця. Ми зробили фішинг-атаку, і 20% людей віддало свій пароль. Це відбулося без жодного використання штучного інтелекту.

ШІ-модель для рекрутингу Liti дає можливість Netpeak Group наймати кращих співробітників, але не економить компанії гроші, каже Бородатюк Фото надано пресслужбою Netpeak

ШІ-кейси в Netpeak Group

Працівники різних команд Netpeak Group запропонували вже декілька тисяч юзкейсів використання штучного інтелекту. Не можу сказати, скільки цих юзкейсів стали робочою рутиною. Ми дуже демократичний холдинг і в кожного СЕО всередині групи своє ставлення до використання ШІ. Найкраще для впровадження ШІ-рішень працюють готові приклади.

Один із кейсів – у нас в компанії є сайти, які публікують огляди на ігри для англомовної аудиторії. Раніше їх писали копірайтери, зараз це робить ШІ. Копірайтери стали контент-менеджерами, вони перевіряють ці огляди перед публікацією. Якщо огляди від різних ШІ чат-ботів сильно відрізняються, людина йде перевіряти все самостійно.

У нас Netpeak Group децентралізована система впровадження ШІ. Ми не контролюємо цей процес. Це розвиває майндсет дорослості у працівників. Чи використовує людина ШІ у своїй роботі, видно за результатами. Ті, хто не працює з ШІ, можуть скоро втратити свою роботу, бо просто стануть не конкурентоздатними.

Усе, що ми робили для впровадження ШІ-інструментів в Netpeak Group, просто розповідали, як їх використовувати. Показували юзкейси, піарили, писали курси, проводили вебінари, створили спільноту з використання ШІ. Тепер воно само їде.

У нас є щоквартальні борди. В адженді є окремий пункт, де менеджери мають розказати, як вони впровадили у себе ШІ. З прикладів – почали використовувати ШІ-інструмент для транскрипції дзвінків чи ШІ-інструмент для розробки.

ШІ-продукти Netpeak Group

Крім ШІ-інструментів, які ти використовуєш для оптимізації бізнес-процесів, ти маєш сам стати ШІ. Наша LMS Academy Ocean запустила новий продукт – Wave. Це чат-бот, куди компанія завантажує свій контент для онбордингу співробітників.

Тепер люди можуть не проходити навчання при онбордингу в компанії, а одразу ставити свої питання чат-боту. Наприклад, «Коли в мене зарплата?», «Як мені піти у відпуску?» «Хто мій керівник?».

У нас є ШІ-продукт в компанії Ringostat – AI-Супервайзер. Він автоматично транскрибує дзвінки з клієнтами й допомагає шукати у них проблеми.

Інший продукт CoreHR – HRM-система на основі ШІ. Поки проєкт у MVP, частини запланованого функціоналу там ще немає. Туди можна завантажити відео з працівником і система даватиме поради, як з ним краще комунікувати по роботі.

Є тренд на пошук ШІ-директорів, наша рекрутингова агенція Netpeak Talent цим займається. Ми запустимо другу агенцію в групі агенції Netpeak для пошуку таких людей. Це створить необхідну конкуренцію, так буде психологічно правильно.

Яким має бути ШІ-директор

На ринку жартують, що компаніям потрібен ШІ-директор з досвідом роботи п’ять-десять років. У Netpeak Group є ШІ-директор Сергій Саута. Для цієї посади потрібна людина, якій «більше за всіх потрібно». Їй потрібен внутрішній стрижень для впровадження змін, яким опиратиметься решта людей в компанії.

Це має бути людина, яка може взаємодіяти з великою кількістю людей. Коли в тебе в компанії 100-300 контактів, це дуже вимотує.

ШІ-директора не будуть слухати, якщо він не може показати свою експертизу. Наш ШІ-директор спілкується зі мною посиланнями на артефакти Claude та ChatGPT. Його життя – на 90% у всіх цих сервісах.

ШІ-директору потрібен внутрішній стрижень для впровадження змін, яким опиратиметься решта людей в компанії, вважає Бородатюк

Бізнеси Netpeak Group і трансформація холдингу

Попри моє бажання закривати більше не дуже успішних компаній в групі, за минулий рік ми не закрили жодної. Успіх бізнесу залежить від команди десь на 20%, за умови якщо вони добре працюють операційно. Решта – це ринок.

У нас є одна компанія, яку ми не закрили, але повністю півотнули. Тепер вона робить абсолютно інший продукт. Старі продукти, ми все одно залишили в режимі підтримки, там є виторг та клієнти. Це один з невеликих SaaS-сервісів.

Ми запустили кілька невеликих бізнесів – івент-агенцію з нестандартних корпоративних заходів. У нас з’явилася агенція з виробництва корпоративного мерчу. Ми 18 років робили звичайний мерч для себе, а виявилося що він може бути стильним і якісним.

Будемо робити невеличку мережу коворкінгів у Києва та Черкасах. Після закінчення війни – у Харкові. Зараз шукаємо СЕО в цю компанію. Запускаємо інфлюенс-агенцію.

Якщо порахувати все, в Netpeak Group входить понад 30 компаній. Наш виторг у 2024-му виріс на 70% до попереднього року. Останні два роки темпи приросту виторгу були 50-70%.

Ребрендинг Netpeak Group

Ми вже близько року плануємо ребрендинг Netpeak Group, але поки в цьому напрямку у нас повний провал. У мене і команди, яка цим займається, в пріоритеті випуск книги для менеджерів і створення курсу по ШІ для бізнесу. Ми просто не встигаємо. Коли ми це доробимо, поки не знаю. Команда стане трохи вільнішою в кінці червня.

Всі на ринку вже знають, що ми будемо Fractal Group. Мені здається, так ребрендинг ще ніхто не робив. Ми не можемо прийняти логотип, бо фрактал за визначенням – це щось складне, а логотип має бути простим.

Навіщо це нам? Є Netpeak як агенція, а є група. Не всі розуміють, що це не одне і те саме.