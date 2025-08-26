Конкуренція з дешевшими індійськими розробниками, розвиток генеративного ШІ та війна змушують українських розробників софту на замовлення перебудовувати бізнес-моделі. Як трансформація позначилася на їхніх фінансових результатах і що може повернути сервісні IT-компанії до сталого зростання?

Сукупний прибуток EPAM, GlobalLogic, Intellas DXC Luxoft, Sigma Software та Ciklum в Україні у першому півріччі знизився на 7,8% – до 1,86 млрд грн, згідно зі звітністю компаній у YouControl. Прибуток Ciklum впав на 34% – до 36,4 млн грн. Intellas зменшила показник на 28% – до 115 млн грн. Найбільше зростання прибутку в Україні демонструє Sigma Software. Її показник зріс майже на третину – з 86 млн до 113 млн грн.

Виторг «шістки» у порівнянні з першим півріччям 2024-го зріс на символічні 2,1% – до 22,4 млрд грн. До повномасштабної війни більшість сервісних компаній демонстрували двозначні темпи зростання.