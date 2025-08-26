Forbes Digital підписка
«Сервисный бизнес будет другим». Выручка украинских сервисных ІТ-компаний почти не растет, прибыль – падает. Что может изменить ситуацию

Анастасия Печенюк
Анастасия Печенюк
Forbes

3 хв читання

виторг і прибутки у сервісному IT /коллаж Анастасия Савеленко

Лишь незначительная часть сервисных компаний показывает рост бизнеса в Украине, у других падают доходы и выручка. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Конкуренция с более дешевыми индийскими разработчиками, развитие генеративного ИИ и война заставляют украинских разработчиков софта по заказу перестраивать бизнес-модели. Как трансформация сказалась на их финансовых результатах и ​​что может вернуть сервисные IT-компании к устойчивому росту?

Совокупная прибыль EPAM, GlobalLogic, Intellas DXC Luxoft, Sigma Software и Ciklum в Украине в первом полугодии снизилась на 7,8% – до 1,86 млрд грн, согласно отчетности компаний в YouControl. Прибыль Ciklum упала на 34% – до 36,4 млн грн. Intellas снизила показатель на 28% – до 115 млн грн. Наибольший рост прибыли в Украине показывает Sigma Software. Ее показатель вырос почти на треть – с 86 млн до 113 млн грн.

Выручка «шестерки» по сравнению с первым полугодием 2024-го выросла на символические 2,1% – до 22,4 млрд грн. До полномасштабной войны большинство сервисных компаний демонстрировали двузначные темпы роста.

