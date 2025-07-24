Кабінет Міністрів України призначив п’ятьох нових заступників першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Четверо з них — Валерія Коваль, Станіслав Прибитько, Зоряна Стецюк і Наталя Денікеєва – виросли в екосистемі Мінцифри, а Віталій Балашов приєднався до команди як новий учасник. Про це повідомила пресслужба Мінцифри 24 липня.

Деталі

Віталій Балашов, заступник з питань кібербезпеки та хмарних технологій, раніше працював у ТОВ «ЕПАМ Діджитал», а зараз є військовослужбовцем і техніком-програмістом у фінансовому управлінні Генштабу ЗСУ. У Мінцифри він відповідатиме за розвиток кібербезпеки та хмарних технологій.

Наталя Денікеєва, заступниця з питань цифрової економіки, працює в Мінцифри понад п’ять років, починаючи з посади керівниці відділу. Її завдання – розвиток цифрової економіки, зокрема проєктів Дія.City, Code.ua, підтримка стартапів, інноваційного бізнесу та цифровізація грального бізнесу.

Валерія Коваль, заступниця з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів, є частиною Мінцифри з моменту його створення. Раніше вона була експерткою з цифровізації в державному агентстві з питань електронного урядування. Її сфера відповідальності – розвиток цифрових та адміністративних послуг.

Станіслав Прибитько, заступник з розвитку цифрової інфраструктури, працює в Мінцифри з 2020 року, де починав як начальник відділу розвитку мобільного зв’язку, а згодом очолив департамент електронних комунікацій. Він відповідатиме за стійкий мобільний зв’язок та інтернет як основу цифровізації.

Зоряна Стецюк, заступниця з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури, у Мінцифри з 2019 року, починала як державна експертка з реінжинірингу процесів. Її фокус – розвиток GovTech, цифровізація органів влади, сучасні електронні реєстри та взаємодія з CDTO.

Олексій Вискуб залишається першим заступником, а Олександр Борняков – заступником з питань євроінтеграції.

Контекст

У Міністерстві цифрової трансформації тривають кадрові зміни. Нещодавно Олександра Борнякова було звільнено, після чого він отримав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Оновлення торкнулися й Фонду розвитку інновацій, який підтримує оборонні та цивільні технології через платформу Brave1. Наталія Кушнерська, яка керувала Brave1 з 2023 року, а з 2025-го очолювала Фонд, залишає свою посаду. У Мінцифри повідомили, що вона продовжить роботу в екосистемі цифрової трансформації на новій ролі. Тимчасовим керівником Фонду призначено Віктора Руденка, а платформу Brave1 очолив Андрій Гриценюк.

Раніше Гриценюк брав участь у розробці ключових цифрових сервісів Мінцифри, зокрема «Дія», «Мрія» та антифрод-системи для державних виплат.