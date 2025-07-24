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Кабмін затвердив п’ять нових заступників міністра цифрової трансформації Федорова. Хто вони та які напрямки очолять

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Кабінет Міністрів України призначив п’ятьох нових заступників першого віцепрем’єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Четверо з них — Валерія Коваль, Станіслав Прибитько, Зоряна Стецюк і Наталя Денікеєва – виросли в екосистемі Мінцифри, а Віталій Балашов приєднався до команди як новий учасник. Про це повідомила пресслужба Мінцифри 24 липня.

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Деталі 

  • Віталій Балашов, заступник з питань кібербезпеки та хмарних технологій, раніше працював у ТОВ «ЕПАМ Діджитал», а зараз є військовослужбовцем і техніком-програмістом у фінансовому управлінні Генштабу ЗСУ. У Мінцифри він відповідатиме за розвиток кібербезпеки та хмарних технологій.
Кабмін затвердив п’ять нових заступників міністра цифрової трансформації Федорова. Хто вони та які напрямки очолять /Фото 1
  • Наталя Денікеєва, заступниця з питань цифрової економіки, працює в Мінцифри понад п’ять років, починаючи з посади керівниці відділу. Її завдання – розвиток цифрової економіки, зокрема проєктів Дія.City, Code.ua, підтримка стартапів, інноваційного бізнесу та цифровізація грального бізнесу.
Кабмін затвердив п’ять нових заступників міністра цифрової трансформації Федорова. Хто вони та які напрямки очолять /Фото 2
  • Валерія Коваль, заступниця з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів, є частиною Мінцифри з моменту його створення. Раніше вона була експерткою з цифровізації в державному агентстві з питань електронного урядування. Її сфера відповідальності – розвиток цифрових та адміністративних послуг.
Кабмін затвердив п’ять нових заступників міністра цифрової трансформації Федорова. Хто вони та які напрямки очолять /Фото 3
  • Станіслав Прибитько, заступник з розвитку цифрової інфраструктури, працює в Мінцифри з 2020 року, де починав як начальник відділу розвитку мобільного зв’язку, а згодом очолив департамент електронних комунікацій. Він відповідатиме за стійкий мобільний зв’язок та інтернет як основу цифровізації.
Кабмін затвердив п’ять нових заступників міністра цифрової трансформації Федорова. Хто вони та які напрямки очолять /Фото 4
  • Зоряна Стецюк, заступниця з питань цифрового урядування, даних та цифрової інфраструктури, у Мінцифри з 2019 року, починала як державна експертка з реінжинірингу процесів. Її фокус – розвиток GovTech, цифровізація органів влади, сучасні електронні реєстри та взаємодія з CDTO.
Кабмін затвердив п’ять нових заступників міністра цифрової трансформації Федорова. Хто вони та які напрямки очолять /Фото 5
  • Олексій Вискуб залишається першим заступником, а Олександр Борняков – заступником з питань євроінтеграції.

Контекст 

У Міністерстві цифрової трансформації тривають кадрові зміни. Нещодавно Олександра Борнякова було звільнено, після чого він отримав посаду заступника міністра з питань європейської інтеграції.

Оновлення торкнулися й Фонду розвитку інновацій, який підтримує оборонні та цивільні технології через платформу Brave1. Наталія Кушнерська, яка керувала Brave1 з 2023 року, а з 2025-го очолювала Фонд, залишає свою посаду. У Мінцифри повідомили, що вона продовжить роботу в екосистемі цифрової трансформації на новій ролі. Тимчасовим керівником Фонду призначено Віктора Руденка, а платформу Brave1 очолив Андрій Гриценюк. 

Раніше Гриценюк брав участь у розробці ключових цифрових сервісів Мінцифри, зокрема «Дія», «Мрія» та антифрод-системи для державних виплат.

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