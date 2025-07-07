Понад 50% запитів до служби підтримки «Дії» уже вирішує штучний інтелект (ШІ). Про це заявив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише «Інтерфакс-Україна».

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«Ми переосмислюємо «Дію» як ШІ-продукт. Вона має стати розумним асистентом, який передбачає потреби людини, пропонує потрібні послуги та допомагає їх отримати якомога швидше», – зазначив Федоров.

За його словами, трансформація вже триває: зараз проходить бета-тестування консультацій за допомогою ШІ, і незабаром ця функція стане доступною для всіх користувачів. Крім того, Мінцифри розробляє ШІ-агента, який надаватиме послуги автоматично.

Федоров додав, що в контакт-центрі «Дії» ШІ обробляє 52% звернень у форматі діалогу, тоді як решту запитів вирішують оператори. Ці дані базуються на 53 500 звернень, отриманих у червні 2025 року.

Контекст

Міністерство цифрової трансформації України створює центр компетенцій зі штучного інтелекту (ШІ) та призначило керівника відділу. Основні завдання ШІ-відділу – розробка національної стратегії розвитку штучного інтелекту та забезпечення щорічного зростання українських ШІ-стартапів на 50%. Посаду головного директора зі штучного інтелекту (CIAO) обійматиме Данило Цьвок, колишній продуктовий директор Metinvest Digital.

Технічним директором (CTO) ШІ-відділу став Дмитро Овчаренко, який раніше очолював практику генеративного ШІ в компанії SoftServe, одній із найбільших ІТ-компаній України.

Центр зосередиться на створенні національної ШІ-стратегії, розробці програм інвестування в дослідження та ШІ-розробки, а також впровадженні ШІ-рішень у ключових галузях: державне управління, цифрові послуги, освіта, охорона здоров’я та військові технології. Одним із пріоритетів є підтримка ШІ-стартапів із цільовим зростанням щонайменше на 50% щороку.

Раніше, 4 лютого, віцепрем’єр-міністр із цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск ШІ-асистента в застосунку «Дія» у першому кварталі 2025 року. Цей асистент прийматиме скарги громадян і спрямовуватиме їх до відповідних державних установ.