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Біль, сльози та ШІ. Forbes Ukraine знайшов в Україні десяток стартапів, що працюють зі штучним інтелектом. Чи свідчить це про бум?

Альона Сідєльнікова
Альона Сідєльнікова
Forbes

6 хв читання

ШІ-бум, стартапи /ілюстрація Марія Шарлай

Перші ШІ‐стартапи зʼявилися задовго до глобального ШІ‐буму, який почався після появи ChatGPT від компанії OpenAI наприкінці 2022‐го Фото ілюстрація Марія Шарлай

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У світі бум ШІ‐стартапів, порівняно з ним в Україні – невеличкий сплеск нових ШІ‐компаній. Forbes знайшов десяток найбільш перспективних з погляду інвесторів українських ШІ‐стартапів і дослідив, що стримує галузь

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