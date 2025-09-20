Прослухати матеріал
Застосунком «Дія» користуються майже 23 млн українців. Це приблизно 70% аудиторії України за різними розрахунками, каже заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. Які KPI вона має виконати на новій посаді?
Міністерство цифрової трансформації планує запустити платну послугу для бізнесу, що буде перевіряти достовірність даних клієнтів, каже заступниця міністра Валерія Коваль, 29. Вона одна з пʼяти нових заступників Михайла Федорова, яких призначили у липні 2025-го.
На новій посаді Коваль зосереджена на переведенні максимальної кількості послуг в електронну форму, запуску сервісів для громадян і бізнесу та розвиток фінансової спроможності «Дії». Які зміни очікують на один із найпопулярніших застосунків в Україні й де там місце для штучного інтелекту?
