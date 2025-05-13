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Заблокована крипта. Законопроєкт про легалізацію віртуальних активів зняли з розгляду Ради. Чому та чи є у нього шанси повернутися до зали парламенту

Марія Денисюк /Сергій Пірієв для Forbes Ukraine
Марія Денисюк
Forbes

3 хв читання

віртуальні активи, криптовалюти, законопроєкт /Getty Images

Законопроєкт про легалізацію віртуальних активів зняли з розгляду Ради Фото Getty Images

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Розгляд законопроєкту, який мав встановити чіткі правила регулювання ринку віртуальних активів та впровадити податки на операції з криптовалютами, випав з порядку денного Верховної Ради. Чому документ, який депутати готували пів року, зняли з розгляду?

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