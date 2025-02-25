Виторг американського IT-гіганта EPAM Systems виріс після драматичного просідання. Як закінчила рік українська «дочка»

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Квартальний виторг американської ІТ-компанії EPAM Systems рекордно виріс з 2022-го, сягнувши $1,2 млрд. Тренд справедливий і для українського офісу. Експортна виручка «EPAM Україна» виросла на 1%, порівняно з 2023 роком. Які очікування від 2025-го?
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