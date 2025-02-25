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Виторг американського IT-гіганта EPAM Systems виріс після драматичного просідання. Як закінчила рік українська «дочка»

Анастасія Несенюк
Анастасія Несенюк
Forbes

3 хв читання

скільки заробляє Epam в Україні /колаж Анастасія Решетнік

Річний виторг EPAM Systems досяг $4,7 млрд, що на 0,8% більше, ніж у 2023-му Фото колаж Анастасія Решетнік

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Квартальний виторг американської ІТ-компанії EPAM Systems рекордно виріс з 2022-го, сягнувши $1,2 млрд. Тренд справедливий і для українського офісу. Експортна виручка «EPAM Україна» виросла на 1%, порівняно з 2023 роком. Які очікування від 2025-го? 

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