Виторг американського IT-гіганта EPAM Systems виріс після драматичного просідання. Як закінчила рік українська «дочка»

Квартальний виторг американської ІТ-компанії EPAM Systems рекордно виріс з 2022-го, сягнувши $1,2 млрд. Тренд справедливий і для українського офісу. Експортна виручка «EPAM Україна» виросла на 1%, порівняно з 2023 роком. Які очікування від 2025-го?