Американська мрія. CEO Lifeway Foods Джулі Смолянська з українським корінням протистоїть Danone та своїм родичам. Як це — боротися за 95% ринку кефіру США?

CEO Lifeway Джулі Смолянська, яка народилася в Києві, бореться проти Danone – інвестора бізнесу її батька та потенційного нового власника її компанії. Паралельно Смолянська протистоїть брату та матері, які стали на бік французького гіганта. Як розгортається сімейна драма та корпоративне протистояння всередині компанії, яка спеціалізується на виробництві кефіру.

У вересні 2024 року Джулі Смолянська, CEO бренду кефіру Lifeway Foods, побачила тривожного листа о четвертій ранку за чиказьким часом від Danone. Французький молочний гігант ще у 1999 році вперше інвестував у бізнес її батька. Нині Danone володіє майже 25% компанії. У листі представники Danone запрошували Смолянську на зустріч, яка мала відбутися через три години. Під час дзвінка керівники Danone повідомили, що хочуть викупити контрольний пакет акцій Lifeway, яка торгується на біржі Nasdaq. І, схоже, їм було байдуже, що про це думає Смолянська.

«Мені навіть не запропонували пообідати чи поговорити», – каже Смолянська, яка очолює бізнес із ферментованих напоїв – родича питного йогурту – з 2002 року і яка разом із матір’ю та братом контролює близько 45% акцій Lifeway. «Я не дозволю себе залякати. Я не боюся», – каже вона.

Інвестиція, яка стала пасткою

Телефонний дзвінок став кульмінацією багаторічного протистояння між Смолянською та Danone. Lifeway звинувачує французьку компанію в низці недоброчесних дій, спрямованих на підрив бізнесу: зокрема, у блокуванні міжнародної експансії компанії з Іллінойсу та відмові допомогти з пошуком дешевшої сировини.

Смолянська також вважає, що Danone використала своє місце у раді директорів Lifeway, щоб отримати доступ до конфіденційної інформації та комерційних таємниць після того, як у 2017 році придбала Wallaby Yogurt. У Danone ці звинувачення заперечують і заявляють, що Lifeway регулярно користувалася своїм правом не розкривати інформацію представникові ради, хоча про угоду з Wallaby Yogurt компанія Lifeway дізналася лише після її публічного оголошення.