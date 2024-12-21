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10 найкращих книжок 2024 року про бізнес та економіку. Гід із продуктивності без вигорання, нова робота Харарі та історія про найуспішніший стартап ФБР

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes
Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

10 хв читання

кращі бізнес книжки 2024 /колаж Анастасія Левицька

Найкращі книжки 2024 року за версіями The New York Times, Financial Times, The Economist, Washington Post та інших світових медіа Фото колаж Анастасія Левицька

Найкращі бізнес-видання 2024 року відповідають на виклики часу – вони навчають працювати в умовах невизначеності, запобігати вигоранню та оптимізувати роботу за допомогою ШІ. Книга «Спільний інтелект» Ітана Молліка допомогла фінансовій директорці OpenAI Сарі Фріар звільнити час для стратегічних завдань. «Повільна продуктивність» Кела Ньюпорта вчить працювати ефективніше, виконуючи менше завдань. Які ще книжки відзначали найчастіше в 2024 році? Forbes Ukraine зібрав десять видань про бізнес та економіку, що стали бестселерами і потрапили у топи провідних світових медіа

«Спільний інтелект. Життя й робота зі ШІ», Ітан Моллік

Відзнаки: у шортлісті Financial Times Best Business Book of the Year, списку визначних книг 2024-го журналу Behavioral Scientist, добірці найважливіших книг 2024-го The Wall Street Journal

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