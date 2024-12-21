10 найкращих книжок 2024 року про бізнес та економіку. Гід із продуктивності без вигорання, нова робота Харарі та історія про найуспішніший стартап ФБР

Найкращі бізнес-видання 2024 року відповідають на виклики часу – вони навчають працювати в умовах невизначеності, запобігати вигоранню та оптимізувати роботу за допомогою ШІ. Книга «Спільний інтелект» Ітана Молліка допомогла фінансовій директорці OpenAI Сарі Фріар звільнити час для стратегічних завдань. «Повільна продуктивність» Кела Ньюпорта вчить працювати ефективніше, виконуючи менше завдань. Які ще книжки відзначали найчастіше в 2024 році? Forbes Ukraine зібрав десять видань про бізнес та економіку, що стали бестселерами і потрапили у топи провідних світових медіа