Протягом тижня після публікації відео з виконанням пісні «Цей сон, цей сон» хором «Гомін» набрало два мільйони переглядів у TikTok. У липні колектив мав піти у відпустку, а натомість поїхав у всеукраїнський тур 20-ма містами. На осінь у хору заплановані концерти у 8 країнах і 17 містах Європи. У чому секрет?