Протягом тижня після публікації відео з виконанням пісні «Цей сон, цей сон» хором «Гомін» набрало два мільйони переглядів у TikTok. У липні колектив мав піти у відпустку, а натомість поїхав у всеукраїнський тур 20-ма містами. На осінь у хору заплановані концерти у 8 країнах і 17 містах Європи. У чому секрет?
Відеозапис концерту, де керівник хору Вадим Яценко разом із колективом в автентичній манері співає популярну в кінці 90-х естрадну пісню Степана Гіги, завірусився у кінці червня. Ролик запостила PR-менеджерка Львівського органного залу Людмила Бурда.
«Я обирала, яким уривком із пісні анонсувати виступ хору, що мав відбутися 2 липня», – розповіла вона «Суспільному. Львів». Вже за годину після публікації під відео було 20 000 переглядів, а до кінця дня набіг мільйон, пригадує Бурда.
