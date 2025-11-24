«Ресторани були його способом взаємодії зі всесвітом», – каже про Ігоря Сухомлина його друг та колишній партнер Андрій Федорів. На прохання Forbes засновник Fedoriv Group поділився спогадами про Сухомлина, який помер 14 жовтня внаслідок важкої хвороби.

Кафе «Чашка», вечір п’ятниці, перед входом стоїть купа людей із келихами, на вулицю винесли колонки. Поліцейські, яких викликають сусіди, приїздять уже втретє, а Ігор шепоче диджею: «Продовжуємо». Бо як можна зламати такий кайф? Цю історію, що якнайкраще характеризує Ігоря, я знаю зі слів його друга, диджея Влада Фісуна.

Ми ж познайомилися у Криму, на рекламній події у 2007 році. Ігор мав доволі цікавий бізнес: перейшов від виробництва носіїв зовнішньої реклами до проєктування банківських відділень. Тож виникла ідея разом проєктувати бренди – від логотипа й позиціонування до інтерʼєру офісів-відділень-магазинів.