«Рестораны были его способом взаимодействия со вселенной», – говорит об Игоре Сухомлине его друг и бывший партнер Андрей Федорив. По просьбе Forbes основатель Fedoriv Group поделился воспоминаниями о Сухомлине, умершем 14 октября вследствие тяжелой болезни.
Кафе «Чашка», вечер пятницы, перед входом стоит куча людей с бокалами, на улицу вынесли колонки. Полицейские, которых вызывают соседи, приезжают уже в третий раз, а Игорь шепчет диджею: «Продолжаем». Как можно сломать такой кайф? Эту историю, которая как нельзя лучше характеризует Игоря, я знаю со слов его друга, диджея Влада Фисуна.
Мы познакомились в Крыму, на рекламном мероприятии в 2007 году. У Игоря был довольно интересный бизнес: перешел от производства носителей наружной рекламы к проектированию банковских отделений. Так что возникла идея вместе проектировать бренды – от логотипа и позиционирования до интерьера офисов-отделений-магазинов.
