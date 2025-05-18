Бестселер-викриття McKinsey, гід із концентрації та «Продавці болю» українською. П'ять нонфікшн-книжок травня

Як лідерам може допомогти вміння мовчати? Чому так складно сконцентруватися в цифрову епоху та що з цим робити? Відповіді – у новинках від видавництв Vivat і «Наш формат». У «Книголав» вийде український переклад «Продавців болю» – історія скандального фармацевтичного стартапу, яку екранізував Netflix. Що цікавого можна знайти у травні на полицях книгарень?