Бестселер-викриття McKinsey, гід із концентрації та «Продавці болю» українською. П'ять нонфікшн-книжок травня

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Як лідерам може допомогти вміння мовчати? Чому так складно сконцентруватися в цифрову епоху та що з цим робити? Відповіді – у новинках від видавництв Vivat і «Наш формат». У «Книголав» вийде український переклад «Продавців болю» – історія скандального фармацевтичного стартапу, яку екранізував Netflix. Що цікавого можна знайти у травні на полицях книгарень?
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