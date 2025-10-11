Видавництво «РМ» – колишня «Рідна мова» – стартувало у 2022 році з однієї-двох книжок на місяць. Три роки потому каталог «РМ» сягнув 340 назв, а виторг – 137 млн грн. Ці показники забезпечують видавцю місце у першій десятці ринку. Що допомогло?

Вечір 30 вересня 2025-го. Сайт видавництва «РМ» не витримує попиту і «лежить»: кілька хвилин тому стартував нічний розпродаж. «Це наш (і ваш) особистий рекорд», – пишуть «РМ» у соцмережах.

Три роки тому у видавництві про таке не могли і мріяти. У перші дні великої війни директор «Рідної мови» Василь Гусак звернувся до керівництва французької видавничої групи Hachette Livre, щоб вийти з обʼєднання та позбутися звʼязків із російською «Азбукою», розповідала «Сенсору» маркетинг-директорка видавництва Катерина Молочко.