видавництво РМ /коллаж Анастасия Савеленко
С $400 000 до $3,4 млн. За два года «РМ» ворвалось в топ-10 издательств. План на 2025-й – вырасти еще в полтора раза. В чем секрет?

Анастасия Плис
Анастасия Плис
Forbes

5 хв читання

К сентябрю 2025 года в каталоге издательства «РМ» – 340 тайтлов. Фото коллаж Анастасия Савеленко

Издательство «РМ» – бывшая «Рідна мова» – стартовало в 2022 году с одной-двух книг в месяц. Три года спустя каталог «РМ» достиг 340 названий, а выручка – 137 млн ​​грн. Эти характеристики обеспечивают издательству место в первой десятке рынка. Что помогло?

Вечер 30 сентября 2025 года. Сайт издательства «РМ» не выдерживает спроса и «лежит»: несколько минут назад стартовала ночная распродажа. «Это наш (и ваш) личный рекорд», – пишут «РМ» в соцсетях.

Три года назад в издательстве об этом не могли и мечтать. В первые дни большой войны директор «Рідна мова» Василий Гусак обратился к руководству французской издательской группы Hachette Livre, чтобы выйти из объединения и избавиться от связей с российской «Азбукой», рассказывала «Сенсору» маркетинг-директор издательства Екатерина Молочко.

