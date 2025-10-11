Издательство «РМ» – бывшая «Рідна мова» – стартовало в 2022 году с одной-двух книг в месяц. Три года спустя каталог «РМ» достиг 340 названий, а выручка – 137 млн ​​грн. Эти характеристики обеспечивают издательству место в первой десятке рынка. Что помогло?

Вечер 30 сентября 2025 года. Сайт издательства «РМ» не выдерживает спроса и «лежит»: несколько минут назад стартовала ночная распродажа. «Это наш (и ваш) личный рекорд», – пишут «РМ» в соцсетях.

Три года назад в издательстве об этом не могли и мечтать. В первые дни большой войны директор «Рідна мова» Василий Гусак обратился к руководству французской издательской группы Hachette Livre, чтобы выйти из объединения и избавиться от связей с российской «Азбукой», рассказывала «Сенсору» маркетинг-директор издательства Екатерина Молочко.