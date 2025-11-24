Молодь іде, ШІ приходить: три зміни, які вже переписують ринок праці. Дослідження Robota.ua

На Саміті CEO від Forbes Ukraine, який відбувся у листопаді цього року, Валерій Решетняк, CEO robota.ua, презентував аналіз поточної ситуації на ринку праці та очікування бізнесу на 2026 рік. Про те, скільки платити командам і чим утримати молодь у 2026-му, – читайте у матеріалі.

Три тренди ринку праці

Першим трендом Валерій Решетняк назвав стабілізацію кількості вакансій. Уже майже півтора року їхня кількість на платформі robota.ua тримається в межах 110 000–115 000. «Для роботодавців це гарна новина, бо означає, що конкуренція за пошукачів не зростає», – зазначив він. Разом із цим активність кандидатів на платформі збільшується і порівняно з минулим роком підвищилась на 30%, стверджує CEO компанії. «Цього вдалося досягти завдяки рекламним кампаніям із залучення нових пошукачів, покращенню безпеки пошукацького досвіду та інструментам ШІ, які допомагають надавати пошукачам більш релевантні вакансії та мотивують їх відгукуватися», – пояснив він. Другий тренд стосується збільшення кількості резюме на сайті. Нещодавно платформа подолала межу в 5 млн резюме, станом на листопад 2025-го їх уже більше ніж 6 млн. Це означає, що дедалі більше українців використовують цифрові ресурси для пошуку роботи та активно реагують на пропозиції. Третій тренд – стабільність зарплат. За даними robota.ua середній рівень зарплат упродовж останніх п’яти років коливається на рівні 24 500–25 000 грн. «Коли курс долара зростає, гривнева зарплата підвищується повільніше, але потім наздоганяє його. Тому ситуація залишається стабільною», – зазначив Решетняк.

Динаміка звільнення чоловіків 18–22 років

Цьогоріч платформа robota.ua провела опитування 320 українських компаній різних галузей і масштабів бізнесу щодо звільнень молоді, складності найму та підвищення зарплат.

За словами Валерія Решетняка, після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України №1031 компанії побачили збільшення кількості звільнень серед працівників віком 18–22 роки. Найбільше цю проблему відчули мережеві компанії у ритейлі та HoReCa, які традиційно мають високий відсоток молодих працівників.

«Значне зростання звільнень зафіксували 38% компаній, – зазначив Решетняк. – Водночас ми спостерігаємо залежність від розміру бізнесу: що менша компанія, то менше змін у динаміці звільнень молоді. Понад половина опитаних роботодавців підтвердили, що сьогодні наймати спеціалістів цієї вікової категорії стало значно складніше, ніж у попередні роки».

Зростання заробітної плати

Опитування показало, що 50% компаній з 320 підвищували зарплати всім співробітникам цього року, тоді як 9% не збільшували ставки. Серед головних критеріїв перегляду зарплат роботодавці назвали ринкову вартість позиції, бюджет компанії, ефективність роботи співробітника.

Якщо компанії хочуть утримати талановитих людей, то підвищують зарплати на 10%, але якщо у людини вже є пропозиція від іншого роботодавця, то тоді можуть підвищити і на 30–40%. Валерій Решетняк CEO robota.ua

Щодо планів на 2026 рік 54% компаній упевнено заявили, що планують підвищення зарплат, тоді як 8% цього не робитимуть.

Плани бізнесу на 2026 рік: найм та інвестиції

За результатами дослідження, майже 20% опитаних компаній планують активно збільшувати чисельність працівників, а 28% мають намір розширювати бізнес завдяки іншим факторам.

Компанії орієнтуються на кілька ключових напрямів: 50% планують запуск нових продуктів або послуг, 40% впроваджують штучний інтелект та автоматизацію, а 40% інвестують у маркетинг та просування.

За словами CEO, такі плани демонструють обережний, але цілеспрямований оптимізм.