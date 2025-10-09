Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:02 хвилин
Спортивна драма «Незламний» вийшла в прокат 9 жовтня. Вона розповідає про американського бійця ММА Марка Керра і зокрема про його поєдинок із українським кікбоксером Ігорем Вовчанчиним, який у 1999-му завдав Керру першої поразки. Вовчанчина у фільмі зіграв боксер Олександр Усик. Виконавцю головної ролі Двейну Джонсону прогнозують номінацію на «Оскар». Що думають про стрічку Вовчанчин та кінопрофесіонали? Forbes Ukraine зібрав п’ять відгуків
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Спортивна драма «Незламний» розповідає історію американського бійця Марка Керра – дворазового чемпіона UFC у важкій вазі. Керр увійшов в історію змішаних єдиноборств (MMA) як «Руйнівна машина» – його поєдинки були епічними та жорстокими.
У центрі сюжету – не спортивні досягнення Керра, а його боротьба з наркотичною залежністю та історія складних особистих стосунків. Фільм показує події з 1997 до 2000 року, зокрема поєдинок Керра з українцем Ігорем Вовчанчиним на чемпіонаті Pride в Японї. Цей бій став першою поразкою для Керра і відкрив смугу невдач у житті спортсмена.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.