Спортивна драма «Незламний» вийшла в прокат 9 жовтня. Вона розповідає про американського бійця ММА Марка Керра і зокрема про його поєдинок із українським кікбоксером Ігорем Вовчанчиним, який у 1999-му завдав Керру першої поразки. Вовчанчина у фільмі зіграв боксер Олександр Усик . Виконавцю головної ролі Двейну Джонсону прогнозують номінацію на «Оскар». Що думають про стрічку Вовчанчин та кінопрофесіонали? Forbes Ukraine зібрав п’ять відгуків

Спортивна драма «Незламний» розповідає історію американського бійця Марка Керра – дворазового чемпіона UFC у важкій вазі. Керр увійшов в історію змішаних єдиноборств (MMA) як «Руйнівна машина» – його поєдинки були епічними та жорстокими.

У центрі сюжету – не спортивні досягнення Керра, а його боротьба з наркотичною залежністю та історія складних особистих стосунків. Фільм показує події з 1997 до 2000 року, зокрема поєдинок Керра з українцем Ігорем Вовчанчиним на чемпіонаті Pride в Японї. Цей бій став першою поразкою для Керра і відкрив смугу невдач у житті спортсмена.