Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

«Один суперкрутой украинец играет другого». Вышел фильм «Несокрушимый» с Александром Усиком. Стоит ли смотреть? Пять отзывов о ленте

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

3 хв читання

фільм «Незламний» відгуки /«Киномания»

Бюджет $50 млн и звездный актерский состав. Что нужно знать о фильме «Несокрушимый», где снялся Александр Усик Фото «Киномания»

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:02 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:02

Спортивная драма «Несокрушимый» вышла в прокат 9 октября. Она рассказывает об американском бойце ММА Марке Керре и, в частности, о его поединке с украинским кикбоксером Игорем Вовчанчиным, который в 1999-м нанес Керру первое поражение. Вовчанчина в фильме сыграл боксер Александр Усик. Исполнителю главной роли Дуэйну Джонсону прогнозируют номинацию на «Оскар». Что думают о фильме Вовчанчин и кинопрофессионалы? Forbes Ukraine собрал пять отзывов

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Спортивная драма «Несокрушимый» рассказывает историю американского бойца Марка Керра – двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе. Керр вошел в историю смешанных единоборств (MMA) как «Разрушительная машина» – его поединки были эпическими и жестокими.

В центре сюжета – не спортивные достижения Керра, а его борьба с наркотической зависимостью и история сложных личных отношений. Фильм показывает события с 1997 по 2000 год, в том числе поединок Керра с украинцем Игорем Вовчанчиным на чемпионате Pride в Японии. Этот бой стал первым поражением для Керра и открыл полосу неудач в жизни спортсмена.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу
Четвертий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні