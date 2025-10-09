Спортивная драма «Несокрушимый» вышла в прокат 9 октября. Она рассказывает об американском бойце ММА Марке Керре и, в частности, о его поединке с украинским кикбоксером Игорем Вовчанчиным, который в 1999-м нанес Керру первое поражение. Вовчанчина в фильме сыграл боксер Александр Усик . Исполнителю главной роли Дуэйну Джонсону прогнозируют номинацию на «Оскар». Что думают о фильме Вовчанчин и кинопрофессионалы? Forbes Ukraine собрал пять отзывов

Спортивная драма «Несокрушимый» рассказывает историю американского бойца Марка Керра – двукратного чемпиона UFC в тяжелом весе. Керр вошел в историю смешанных единоборств (MMA) как «Разрушительная машина» – его поединки были эпическими и жестокими.

В центре сюжета – не спортивные достижения Керра, а его борьба с наркотической зависимостью и история сложных личных отношений. Фильм показывает события с 1997 по 2000 год, в том числе поединок Керра с украинцем Игорем Вовчанчиным на чемпионате Pride в Японии. Этот бой стал первым поражением для Керра и открыл полосу неудач в жизни спортсмена.