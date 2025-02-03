«Хочемо викорінити корупцію в боксі». Олександр Усик інвестує у нерухомість, сільське господарство та платформу для боксерів на блокчейні. Що ще його цікавить за межами рингу?

Досягнувши вершини у боксі, Олександр Усик робить перші кроки у бізнесі. На чому засновані його бізнес-рішення і у що він інвестує? Інтерв’ю українського чемпіона для Forbes Ukraine
Під час інтерв’ю Forbes Ukraine за тиждень до поєдинку за титули WBC, WBA та WBO у надважкій вазі між українським чемпіоном Олександром Усиком, 37, і британцем Тайсоном Ф’юрі, 36 (відбувся 21 грудня в Ер‐Ріяді, Саудівська Аравія) українець випромінює спокій та впевненість.
Він тільки‐но завершив цикл інтенсивної підготовки в іспанському тренувальному таборі. Тоді дні Усика складалися переважно зі спілкування із пресою та активностей, що, за його словами, «розносять» поєдинок по світу.
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