АТБ опублікувало новорічний ролик за участі Лайми Вайкуле: вона виконує українську пісню «Щедрик» із латвійським хором. Частина аудиторії розкритикувала вибір виконавиці, яка в минулому працювала на радянській сцені, а потім – у російському шоу-бізнесі. Чи вплине ця історія на одну з найбільших компаній в Україні – думки топменеджерів Grape Agency, Inseed Marketing, Taktika, UA Marketing Club, Brain Tank та «Ковальська»
Компанія АТБ 26 листопада оприлюднила новорічний рекламний ролик, в якому латвійська співачка Лайма Вайкуле заспівала пісню «Щедрик» Миколи Леонтовича.
Після публікації частина аудиторії нагадала про минулу роботу Вайкуле в російському шоу-бізнесі й поставила під сумнів її появу в рекламі українського ритейлера під час війни. Інша частина – підтримала АТБ. Компанія все ж закрила коментарі під роликом.
