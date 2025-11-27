АТБ опублікувало новорічний ролик за участі Лайми Вайкуле: вона виконує українську пісню «Щедрик» із латвійським хором. Частина аудиторії розкритикувала вибір виконавиці, яка в минулому працювала на радянській сцені, а потім – у російському шоу-бізнесі. Чи вплине ця історія на одну з найбільших компаній в Україні – думки топменеджерів Grape Agency, Inseed Marketing, Taktika, UA Marketing Club, Brain Tank та «Ковальська»