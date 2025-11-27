АТБ опубликовало новогодний ролик с участием Лаймы Вайкуле: она исполняет украинскую песню «Щедрик» с латвийским хором. Часть аудитории подвергла критике выбор исполнительницы, которая в прошлом работала на советской сцене, а затем – в российском шоу-бизнесе. Повлияет ли эта история на одну из самых крупных компаний в Украине – мнения топ-менеджеров Grape Agency, Inseed Marketing, Taktika, UA Marketing Club, Brain Tank и «Ковальская»