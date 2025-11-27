Forbes Digital підписка
«Подчеркнуть культурную связь». АТБ критикуют из-за рекламы с Лаймой Вайкуле. Что о видео и последствиях для ритейлера говорят топовые маркетологи

Вероника Нановская

Forbes

4 хв читання

АТБ опублікувало новорічний рекламний ролик, в якому латвійська співачка Лайма Вайкуле заспівала пісню «Щедрик» Миколи Леонтовича. /скриншот с видео

Часть аудитории напомнила о бывшей работе Вайкуле в российском шоу-бизнесе и подвергла сомнению ее появление в рекламе украинского ритейлера во время войны. Фото скриншот с видео

АТБ опубликовало новогодний ролик с участием Лаймы Вайкуле: она исполняет украинскую песню «Щедрик» с латвийским хором. Часть аудитории подвергла критике выбор исполнительницы, которая в прошлом работала на советской сцене, а затем – в российском шоу-бизнесе. Повлияет ли эта история на одну из самых крупных компаний в Украине – мнения топ-менеджеров Grape Agency, Inseed Marketing, Taktika, UA Marketing Club, Brain Tank и «Ковальская»

Компания АТБ 26 ноября обнародовала новогодний рекламный ролик, в котором латвийская певица Лайма Вайкуле спела песню «Щедрик» Николая Леонтовича.

После публикации часть аудитории напомнила о бывшей работе Вайкуле в российском шоу-бизнесе и подвергла сомнению ее появление в рекламе украинского ритейлера во время войны. Другая часть – поддержала АТБ. Компания все же закрыла комментарии под роликом.

