АТБ опубликовало новогодний ролик с участием Лаймы Вайкуле: она исполняет украинскую песню «Щедрик» с латвийским хором. Часть аудитории подвергла критике выбор исполнительницы, которая в прошлом работала на советской сцене, а затем – в российском шоу-бизнесе. Повлияет ли эта история на одну из самых крупных компаний в Украине – мнения топ-менеджеров Grape Agency, Inseed Marketing, Taktika, UA Marketing Club, Brain Tank и «Ковальская»
Компания АТБ 26 ноября обнародовала новогодний рекламный ролик, в котором латвийская певица Лайма Вайкуле спела песню «Щедрик» Николая Леонтовича.
После публикации часть аудитории напомнила о бывшей работе Вайкуле в российском шоу-бизнесе и подвергла сомнению ее появление в рекламе украинского ритейлера во время войны. Другая часть – поддержала АТБ. Компания все же закрыла комментарии под роликом.
