Пляжі Таїланду і росіянин в акторському складі. Виходить третій сезон серіалу «Білий лотос». Чи варто дивитися?

Ідея шоу «Білий лотос» народилася в розпал пандемії COVID-19. Телеканал HBO замовив у продюсера Майка Вайта мінісеріал, який можна було б зняти на одній локації, оминувши карантинні обмеження. Місцем дії став люксовий острівний курорт «Білий лотос», а головними героями – його заможні ексцентричні гості. Не всім судилося пережити розкішну відпустку.

Перший сезон «Білого лотоса» вийшов у 2021 році та виграв п’ять премій «Еммі», зокрема як найкращий мінісеріал. Шоу стало хітом HBO – під час виходу другого сезону кожен епізод переглядали в середньому 10,1 млн глядачів, повідомляв The Wrap.

«Білий лотос» – це соціальна сатира. Герої серіалу, замість того щоб насолоджуватися відпочинком, виснажують персонал готелю забаганками, сваряться і плетуть інтриги. Локаціями перших двох сезонів стали острови Мауї та Сицилія.

Бюджети шоу творці не розкривають. Прямі витрати на виробництво другого сезону в Італії склали $35,8 млн, повідомляв Deadline.

Третій сезон «Білого лотоса» вийде 16 лютого, більш як через два роки після завершення попередньої частини. Що слід знати перед прем’єрою?

Трейлер третього сезону серіалу «Білий лотос». Джерело: Max

«Білий лотос» у Таїланді

Третій сезон «Білого лотоса» відкриває сцена підготовки до медитації. Працівник спа-центру збирається провести через практику молодого гостя готелю. Зануритися в тишу вдається ненадовго – у готелі починається смертельна стрілянина.

Далі глядачів традиційно переносять на початок історії – в момент, коли нова група туристів лише прибуває на курорт. Серед героїв третього сезону – бізнесмен, чия тіньова угода з минулого ось-ось «спливе» у пресі, і троє давніх подруг із прихованими образами. Ключова інтрига – хто з мешканців готелю виявиться вбивцею – або буде вбитим – наприкінці сезону.

Події третього сезону «Білого лотоса» відбуваються в Таїланді. Фото Warner Bros. Pictures

Події третього сезону відбуваються в Таїланді. Основним місцем зйомок став готель Four Seasons на острові Ко Самуї. На 43 гектарах курорту розташувалися 60 вілл із видом на океан і 15 приватних резиденцій, якими володіють найбагатші люди Таїланду, пише Time.

Третя частина складатиметься з восьми епізодів. Сезон вийшов більш грандіозним і «значно темнішим» за попередні, зазначає Time. «[Перші два] сезони були репетицією», – сказав Вайт виданню.

Основним місцем зйомок став готель Four Seasons на острові Ко Самуї. Фото Warner Bros. Pictures

Управління туризму Таїланду очікує на підвищений інтерес до локацій, показаних у серіалі, зазначає Bloomberg. Відвідуваність сайту Four Seasons у Мауї, де зняли перший сезон шоу, зросла на 425% під час виходу серіалу, повідомляло видання. Завдяки «Білому лотосу» підвищений інтерес отримав і курорт Таорміна на Сицилії, розповідав Bloomberg комерційний директор Four Seasons Hotels and Resorts Марк Шпайхерт.

Чому в серіалі грає росіянин

У новому «Білому лотосі» масштабний акторський склад. Серед головних героїв – володарка «Золотого глобуса» Паркер Поузі, Мішель Монаган («Місія нездійсненна»), Джейсон Айзекс, відомий за роллю Луціуса Мелфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера, а також зірка «Сексуальної освіти» Еймі Лу Вуд.

У серіалі також зіграє тайська реперка і кей-поп-виконавиця Ліса. Один із найвідоміших треків співачки Money має понад 1 млрд переглядів на YouTube. Участь у «Білому лотосі» стане для виконавиці дебютом у кіно.

Акторка Наташа Ротвелл в ролі Белінди – керівниці спа-центру з першого сезону «Білого лотоса». Фото Warner Bros. Pictures

В лютому 2024-го через суспільний осуд з акторського складу серіалу прибрали сербського актора Мілоша Биковича. Він мав зіграти росіянина Валентина – йога та коуча при готелі. Бикович висловлювався на підтримку анексії Криму й у 2021-му отримав російське громадянство. Після протестів і звернень МЗС України HBO розірвала контракт із актором, замінивши його на болгарина Юліана Костова.

Натомість роль у серіалі дісталася актору Юрію Колокольнікову, який має громадянство РФ та Канади. Колокольніков знімався в «Тенеті» Крістофера Нолана та серіалі HBO «Гра престолів», а у 2024-му виконав головну роль в російському фільмі «Последний Ронин».

Юрій Колокольніков на прем'єрі третього сезону «Білого лотоса» в Лос-Анджелесі, лютий 2025-го. Фото Getty Images

У «Білому лотосі» Колокольніков грає представника російської діаспори в Таїланді, йдеться в матеріалі Time. У 2023 році росіяни стали найбільшою групою приїжджих до Таїланду з-за меж Азії – загалом 1,4 млн людей. «Я просто відчув, що маю якось це відобразити», – сказав Вайт виданню.

Що про новий сезон кажуть критики

Новий сезон «Білого лотоса» отримав переважно схвальні відгуки від критиків, і наразі має рейтинг 93% на Rotten Tomatoes.

Серіал хвалять за акторський склад, непередбачуваність сюжету та цікавих персонажів. «Вайт пише неймовірно правдоподібні діалоги», – йдеться в рецензії Vanity Fair. Водночас серіал критикують за менш динамічний розвиток подій, ніж у попередніх сезонах.

Новий сезон «Білого лотоса» отримав переважно схвальні відгуки від критиків. Фото Warner Bros. Pictures

HBO вже анонсувала наступну частину шоу. «Поки ми були в Таїланді, Майк Вайт представив нам концепцію четвертого сезону», – сказав генеральний директор HBO Кейсі Блойс. Продюсери вже шукають нову локацію для зйомок: це може бути Єгипет чи Мексика, написало видання Parade із посиланням на анонімне джерело.