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Пляжі Таїланду і росіянин в акторському складі. Виходить третій сезон серіалу «Білий лотос». Чи варто дивитися?

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

3 хв читання

Білий лотос третій сезон /Warner Bros. Pictures

Прем'єра третього сезону шоу «Білий лотос» 16 лютого. Фото Warner Bros. Pictures

Третій сезон хітового серіалу HBO «Білий лотос» виходить 16 лютого. Цього разу місцем дії стане розкішний курорт у Таїланді, а кількість епізодів збільшиться до восьми. В Україні серіал можна подивитися на платформах Megogo, Sweet.tv і «Київстар ТБ». Що варто знати перед переглядом?

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Ідея шоу «Білий лотос» народилася в розпал пандемії COVID-19. Телеканал HBO замовив у продюсера Майка Вайта мінісеріал, який можна було б зняти на одній локації, оминувши карантинні обмеження. Місцем дії став люксовий острівний курорт «Білий лотос», а головними героями – його заможні ексцентричні гості. Не всім судилося пережити розкішну відпустку.

Перший сезон «Білого лотоса» вийшов у 2021 році та виграв п’ять премій «Еммі», зокрема як найкращий мінісеріал. Шоу стало хітом HBO – під час виходу другого сезону кожен епізод переглядали в середньому 10,1 млн глядачів, повідомляв The Wrap.

«Білий лотос» – це соціальна сатира. Герої серіалу, замість того щоб насолоджуватися відпочинком, виснажують персонал готелю забаганками, сваряться і плетуть інтриги. Локаціями перших двох сезонів стали острови Мауї та Сицилія.

Бюджети шоу творці не розкривають. Прямі витрати на виробництво другого сезону в Італії склали $35,8 млн, повідомляв Deadline.

Третій сезон «Білого лотоса» вийде 16 лютого, більш як через два роки після завершення попередньої частини. Що слід знати перед прем’єрою?

Трейлер третього сезону серіалу «Білий лотос». Джерело: Max

«Білий лотос» у Таїланді

Третій сезон «Білого лотоса» відкриває сцена підготовки до медитації. Працівник спа-центру збирається провести через практику молодого гостя готелю. Зануритися в тишу вдається ненадовго – у готелі починається смертельна стрілянина.

Далі глядачів традиційно переносять на початок історії – в момент, коли нова група туристів лише прибуває на курорт. Серед героїв третього сезону – бізнесмен, чия тіньова угода з минулого ось-ось «спливе» у пресі, і троє давніх подруг із прихованими образами. Ключова інтрига – хто з мешканців готелю виявиться вбивцею – або буде вбитим – наприкінці сезону.

білий лотос третій сезон /Warner Bros. Pictures

Події третього сезону «Білого лотоса» відбуваються в Таїланді. Фото Warner Bros. Pictures

Події третього сезону відбуваються в Таїланді. Основним місцем зйомок став готель Four Seasons на острові Ко Самуї. На 43 гектарах курорту розташувалися 60 вілл із видом на океан і 15 приватних резиденцій, якими володіють найбагатші люди Таїланду, пише Time.

Третя частина складатиметься з восьми епізодів. Сезон вийшов більш грандіозним і «значно темнішим» за попередні, зазначає Time. «[Перші два] сезони були репетицією», – сказав Вайт виданню.

білий лотос третій сезон /Warner Bros. Pictures

Основним місцем зйомок став готель Four Seasons на острові Ко Самуї. Фото Warner Bros. Pictures

Управління туризму Таїланду очікує на підвищений інтерес до локацій, показаних у серіалі, зазначає Bloomberg. Відвідуваність сайту Four Seasons у Мауї, де зняли перший сезон шоу, зросла на 425% під час виходу серіалу, повідомляло видання. Завдяки «Білому лотосу» підвищений інтерес отримав і курорт Таорміна на Сицилії, розповідав Bloomberg комерційний директор Four Seasons Hotels and Resorts Марк Шпайхерт.

Чому в серіалі грає росіянин

У новому «Білому лотосі» масштабний акторський склад. Серед головних героїв – володарка «Золотого глобуса» Паркер Поузі, Мішель Монаган («Місія нездійсненна»), Джейсон Айзекс, відомий за роллю Луціуса Мелфоя у серії фільмів про Гаррі Поттера, а також зірка «Сексуальної освіти» Еймі Лу Вуд.

У серіалі також зіграє тайська реперка і кей-поп-виконавиця Ліса. Один із найвідоміших треків співачки Money має понад 1 млрд переглядів на YouTube. Участь у «Білому лотосі» стане для виконавиці дебютом у кіно.

білий лотос третій сезон /Warner Bros. Pictures

Акторка Наташа Ротвелл в ролі Белінди – керівниці спа-центру з першого сезону «Білого лотоса». Фото Warner Bros. Pictures

В лютому 2024-го через суспільний осуд з акторського складу серіалу прибрали сербського актора Мілоша Биковича. Він мав зіграти росіянина Валентина – йога та коуча при готелі. Бикович висловлювався на підтримку анексії Криму й у 2021-му отримав російське громадянство. Після протестів і звернень МЗС України HBO розірвала контракт із актором, замінивши його на болгарина Юліана Костова.

Натомість роль у серіалі дісталася актору Юрію Колокольнікову, який має громадянство РФ та Канади. Колокольніков знімався в «Тенеті» Крістофера Нолана та серіалі HBO «Гра престолів», а у 2024-му виконав головну роль в російському фільмі «Последний Ронин».

Білий Лотос Юрій Колокольніков /Getty Images

Юрій Колокольніков на прем'єрі третього сезону «Білого лотоса» в Лос-Анджелесі, лютий 2025-го. Фото Getty Images

У «Білому лотосі» Колокольніков грає представника російської діаспори в Таїланді, йдеться в матеріалі Time. У 2023 році росіяни стали найбільшою групою приїжджих до Таїланду з-за меж Азії – загалом 1,4 млн людей. «Я просто відчув, що маю якось це відобразити», – сказав Вайт виданню.

Що про новий сезон кажуть критики

Новий сезон «Білого лотоса» отримав переважно схвальні відгуки від критиків, і наразі має рейтинг 93% на Rotten Tomatoes. 

Серіал хвалять за акторський склад, непередбачуваність сюжету та цікавих персонажів. «Вайт пише неймовірно правдоподібні діалоги», – йдеться в рецензії Vanity Fair. Водночас серіал критикують за менш динамічний розвиток подій, ніж у попередніх сезонах.

білий лотос третій сезон /Warner Bros. Pictures

Новий сезон «Білого лотоса» отримав переважно схвальні відгуки від критиків. Фото Warner Bros. Pictures

HBO вже анонсувала наступну частину шоу. «Поки ми були в Таїланді, Майк Вайт представив нам концепцію четвертого сезону», – сказав генеральний директор HBO Кейсі Блойс. Продюсери вже шукають нову локацію для зйомок: це може бути Єгипет чи Мексика, написало видання Parade із посиланням на анонімне джерело.

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