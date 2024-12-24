Друга «Гра в кальмара» виходить 26 грудня. Творець серіалу нарешті зможе на ньому заробити. Три цікаві факти про найпопулярніше шоу Netflix

Другий сезон «Гра в кальмара» вийшов кращим за попередній, визнає сценарист і режисер обох сезонів Хван Дон Хьок. З 2021 року його подивилися 330 млн людей. Чому автор не зміг заробити на глобальному успіху шоу і що очікувати від другого сезону? Forbes зібрав цікаві факти про «Гру в кальмара», продовження якої вийде на Netflix 26 грудня

«Цікавіший за попередній». Про що другий сезон «Гра в кальмара»

Колишній азартний гравець Сон Гі Хун отримав $38,5 млн за перемогу в серії ігор, де на кону – життя учасників. Змагання для знедолених корейців (переважно боржників) влаштувала таємна організація. Живим із них повернувся лише Гі Хун, 454 людини загинули. Рік потому герой виходить зі ступора і збирається переїхати до США, але в аеропорту стикається з черговою жертвою вербувальників. Гі Хун робить розворот на 180° – тепер він хоче зупинити смертельні ігри.

Так закінчується перший сезон серіалу «Гра в кальмара», що став найпопулярнішим серіалом Netflix. З 2021 року шоу переглянули понад 330 млн людей, пише Variety. Продовження з семи епізодів вийде на стрімінгу 26 грудня. Його вже номінували на «Золотий глобус» у категорії «Найкращий драматичний серіал».

Другий сезон «Гра в кальмара» вийде на Netflix 26 грудня. Трейлер серіалу. Джерело: Netflix

Сценарист і режисер обох сезонів – Хван Дон Хьок. У другому сезоні він глибше досліджує мотивацію персонажів, що беруть участь у змаганнях, розповів режисер виданню The Financial Times. Стати учасником ігор вдруге доведеться і Гі Хуну. Він намагатиметься захистити інших гравців.

Дон Хьок вважає новий сезон кращим за попередній, пише Forbes. «Цього разу ви отримаєте набагато яскравіший сюжет», – цитує режисера видання. Головному герою протистоятиме Фронтмен – один із організаторів змагань, чия мета – не дати Гі Хуну завершити гру.

Правила змінюються. Після кожного раунду учасники мають голосувати, чи продовжувати змагання. Рішення має бути одностайним. Це призводить до поділу групи на дві фракції, переказує FT.

Режисер Дон Хьок вважає новий сезон «Гра в кальмара» кращим за попередній. Фото скріншот з Netflix

Режисер включив у серіал нові ігри, що будуть знайомі глядачам не лише в Кореї, а й в усьому світі, додає видання. Так, на кадрах із трейлера можна побачити «хрестики-нулики».

У новому сезоні в іграх бере участь більше молодих гравців – так творці серіалу підкреслють, що молодь все частіше потрапляє у боргову пастку. Один із учасників гри, за сюжетом, зустрічає на змаганнях власну матір. Серед інших гравців – криптоінфлюенсер і вагітна дівчина, пише Forbes.

Автор серіалу не заробив на успіху першого сезону, але має шанс тепер

Ідея «Гра в кальмара» виникла у Дон Хьока в 2009 році, коли він сам боровся з боргами. Південнокорейські продюсери не повірили в проєкт, тож сценарист відклав цей задум. Дев’ять років потому йому запропонувала співпрацю Netflix. Компанія шукала «свіжі» проєкти за межами англомовного світу, пише FT.

Інвестиція окупилася. За даними Bloomberg, перший сезон міг принести Netflix $891 млн і 4,4 млн передплатників за бюджету в $21,4 млн. Шоу очолювало десятку найпопулярніших серіалів у 94 країнах.

Бюджет другого сезону «набагато більший», сказав Дон Хьок виданню The Hollywood Reporter. «У першому сезоні були випадки, коли нам доводилося йти на компроміс через бюджетні обмеження, – розповів режисер. – Цього разу я зміг повністю втілити своє творче бачення як щодо декорацій, так і щодо спецефектів».

Перший сезон «Гра в кальмара» міг принести Netflix $891 млн. Фото скріншот з Netflix

Поки що автору не вдалося заробити на глобальному успіху свого творіння. За перший сезон Netflix заплатив Дон Хьоку наперед відповідно до контракту, тож він не отримав бонусів за рекордні перегляди. «Ми знали, що серіал буде успішним у Кореї, але не очікували, що він захопить людей в усьому світі», – сказав віце-президент Netflix із партнерств Магно Ерран виданню Adweek.

Сценаристи у Південній Кореї заробляють в середньому $7000 на рік, пише The Economist з посиланням на дані корейської Гільдії режисерів. Лише зірки індустрії можуть наполягати на кращій угоді зі стрімінгами, за якою вони отримають не лише одноразову винагороду від продюсерської компанії, а й частину прибутку від успіху шоу.

Одночасно з другим був знятий фінальний третій сезон. Фото скріншот з Netflix

Після тріумфу «Гра в кальмара» Дон Хьок створив власну компанію і, за його словами, уклав «хорошу угоду» з Netflix щодо другого сезону, зазначає видання. «Я не заробив багато на першій частині, тож робота над другим сезоном допоможе це компенсувати», – сказав режисер BBC.

Одночасно з другим був знятий фінальний третій сезон. Він вийде на стрімінгу вже у 2025 році, повідомляє Netflix.

«Бізнес-імперія» для Netflix. Як виросла франшиза «Гра в кальмара»

За три роки з моменту виходу першого сезону Netflix побудувала довкола серіалу «бізнес-імперію», пише Variety. У 2023-му за мотивами «Гра в кальмара» випустили реаліті-шоу Squid Game: The Challenge, де 456 гравців змагалися за приз $4,56 млн. За перший тиждень реаліті зібрало 20,5 млн переглядів.

У Нью-Йорку, Мадриді та Сіднеї працюють імерсивні простори від Netflix, де відвідувачі можуть пограти в ігри з серіалу. Локація в США відкрилася в жовтні й мала солдаут протягом шести тижнів поспіль, пише Adweek. Вартість квитка – від $45 до $99.

Реаліті-шоу за мотивами «Гра в кальмара» за перший тиждень зібрало 20,5 млн переглядів. Фото скріншот з Netflix

Другий сезон став маркетинговим феноменом ще до релізу, додає видання. Колаборації з проєктом зробили близько 20 світових брендів від Xbox та Puma до Domino’s і Duolingo. Один із найбільших корейських ритейлерів косметики Olive Young розробив до прем’єри лінійку з 12 продуктів, яку продаватимуть у дев’ятьох країнах, йдеться на сайті Netflix. Спеціальні колекції випустили Pull&Bear і Crocs.

Франшиза охопила й ринок відеоігор. VR-гра Squid Game: Virtuals була запущена на локаціях мережі Sandbox VR у вересні 2023-го. За два місяці в неї зіграли близько 75 000 людей, що принесло $4,6 млн доходу, розповів СЕО Sandbox VR Стів Чжао.

У грудні 2024 року Netflix випустив мобільну гру Squid Game: Unleashed. До прем’єри другого сезону гра буде безоплатною, а після 26 грудня в неї зможуть зіграти лише передплатники стрімінгу, пише Variety.

Третій сезон «Гра в кальмара» вийде на Netflix вже у 2025 році. Фото скріншот з Netflix

Маркетинговий бюджет другого сезону Netflix не розкриває, зазначає Adweek. «Ставки набагато вищі, ніж під час виходу першого сезону», – сказав виданню віце-президент Netflix із партнерств Магно Ерран.

Після того, як у жовтні 2024-го вийшов трейлер продовження «Гра в кальмара», кількість переглядів першого сезону зросла на 60%, пише Variety з посиланням на дані Netflix. Загальна тривалість перегляду шоу на стрімінгу становить понад 2,8 млрд годин.