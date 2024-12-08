Десять найкращих серіалів 2024 року. «Пінгвін», «Аркейн», «Повільні коні» та ще сім лідерів IMDb

Один із найдорожчих анімаційних серіалів «Аркейн» – з бюджетом у $250 млн – став шоу №1 за кількістю переглядів на Netflix у 52 країнах, а четвертий сезон «Хлопаків» подивилися щонайменше 55 млн людей. Forbes Ukraine зібрав десять серіалів року, що отримали визнання критиків і побили рекорди показів на стримінгових платформах. У добірці – шоу, які мають оцінки від 8 балів на IMDb і від 90% на Rotten Tomatoes

«Аркейн» (2 сезон)

IMDb: 9.0 | RT: 100%

Шоуранери: Крістіан Лінке, Алекс Йі

Де дивитися: Netflix

Анімаційний серіал «Аркейн» заснований на грі League of Legends. Це багатокористувацька гра, учасник якої обирає собі аватара – «чемпіона» – і бʼється у складі однієї команди проти іншої. Гра має понад 160 персонажів, і «Аркейн» досліджує особисті історії десятка з них.

Серіал французької анімаційної студії Fortiche вийшов у 2021 році і у перший же тиждень прокату став шоу №1 за кількістю переглядів на Netflix у 52 країнах. У центрі сюжету – дві чемпіонки League of Legends, Джинкс (Паудер) і Ві. Вони сестри, які опиняються по різні боки одного конфлікту.

Реліз другого і фінального сезону «Аркейн» відбувся у листопаді 2024-го. У ньому героїні все ще далекі від примирення. «Сезон досліджує найтемніші сторони персонажів», – каже шоуранер Крістіан Лінке.

«Аркейн» – один із найдорожчих анімаційних серіалів. Бюджет двох сезонів включно з маркетинговими витратами складає $250 млн. Приблизно 80% бюджету йде на анімування персонажів. «Ми вручну анімуємо кожен кадр, щоб досягти такої якості зображення», – розповів продюсер серіалу Марк Мерілл.

«Аркейн» – один із найдорожчих анімаційних серіалів. Трейлер серіалу. Джерело: Netflix

«Люди Ікс ʼ97»

IMDb: 8.8 | RT: 99%

Шоуранер: Бо ДеМайо

Де дивитися: Disney+

Мультсеріал «Люди Ікс ʼ97» розповідає про однойменних персонажів Marvel Comics і є продовженням шоу 1992 року. За сюжетом, Люди Ікс продовжують свою місію із захисту мутантів і людей під керівництвом нового лідера – Циклопа.

Серіал сподобається як фанатам оригінальних «Людей Ікс», так і новим глядачам, стверджують критики. Шоу заново представляє відомих героїв: Росомаху, Магнето, Капітана Америку. Продовження хвалять за динамічний сюжет і ностальгійну атмосферу і називають «найкращим релізом Marvel за останні роки».

Над серіалом працювали шоуранери перших «Людей Ікс» Ларрі Хьюстон та Ерік і Джулія Левальд. За анімацію відповідала південнокорейська Studio Mir, відома роботами «Легенда про Кору» і «Відьмак: Кошмар Вовка».

Перший епізод «Людей Ікс: 97» зібрав 4 млн переглядів протягом п’яти днів, що зробило його другою за кількістю переглядів прем’єрою анімаційного серіалу на Disney+ після іншого шоу Marvel «А що як…?».

Перший епізод «Людей Ікс: 97» зібрав 4 млн переглядів протягом п’яти днів. Трейлер серіалу. Джерело: Marvel Entertainment

«Пінгвін»

IMDb: 8.7 | RT: 95%

Шоуранер: Лорен ЛеФранк

Де дивитися: Max, Megogo

Кримінальна драма «Пінгвін» продовжує блокбастер «Бетмен» режисера Мета Рівза. Місто Готем – у руїнах через підрив дамби. У нетрях панує беззаконня, владні структури руйнуються. Для головного героя серіалу, гангстера Оза Кобба на прізвисько Пінгвін, це можливість здобути лідерство в злочинному світі. Він хоче зайняти місце свого загиблого боса Кармайна Фальконе, одного з найбільших кримінальних лідерів Готема. Його суперниця – донька Фальконе, Софія.

«Пінгвін» більше схожий на детективи або фільми про серійних убивць, ніж на супергеройське кіно, зазначає виконавчий продюсер серіалу Метт Рівз. Він порівнює серіал із кримінальною драмою HBO «Клан Сопрано» про італо-американську мафію.

Головну роль у серіалі виконав володар двох «Золотих глобусів» і номінант на «Оскар» Колін Фаррелл. Серіал має оцінку 95% на Rotten Tomatoes. Оглядачі з 50 профільних видань високо оцінили «Пінгвіна»: драму називають «жорстокою і захоплюючою», а найбільше компліментів отримала акторська гра Фаррелла.

Кримінальна драма «Пінгвін» продовжує блокбастер «Бетмен» режисера Мета Рівза. Трейлер серіалу. Джерело: Max

«Хлопаки» (4 сезон)

IMDb: 8.7 | RT: 93%

Шоуранер: Ерік Кріпке

Де дивитися: Prime Video

«Хлопаки» заснований на однойменному коміксі-бестселері Гарта Енніса та Даріка Робертсона. У світі «Хлопаків» існують супергерої, але велика частина із них – спʼянілі від влади та могутності злодії. Головні герої серіалу – загін, що бореться із супергероями. Його мета – розкрити світу правду про багатомільярдний конгломерат Vought International, який вирощує супергероїв і використовує їхні надздібності для збагачення.

У четвертому сезоні, що вийшов влітку 2024 року, лідер команди Біллі Бутчер збирає «хлопаків» для «останньої місії». Напередодні президентських виборів вулиці США заполонили протести за й проти супергероїв. Політичні перегони швидко стають кривавими.

«Це, певно, найсмішніший сезон», – відгукується про останніх «Хлопаків» London Evening Standard. Критики хвалять серіал за соціальну сатиру, провокації та епічні бойові сцени. Серіал входить до четвірки найпопулярніших шоу на стримінгу Amazon Prime Video – четвертий сезон переглянули щонайменше 55 млн людей.

Серіал «Хлопаки» заснований на однойменному коміксі-бестселері Гарта Енніса та Даріка Робертсона. Трейлер серіалу. Джерело: Prime Video

«Сьоґун»

IMDb: 8.6 | RT: 99%

Шоуранери: Рейчел Кондо, Джастін Маркс

Де дивитися: Hulu

«Сьоґун» – рімейк шоу, що виходило у 1980-му і було зняте за однойменним романом американського письменника Джеймса Клавелла. Події розгортаються у XVII столітті. Імператор Японії помирає і залишає семирічного спадкоємця. До його повноліття країною має правити рада регентів. Один із них, головний герой серіалу лорд Йосі Торанага, починає складну політичну гру. Перемога у ній принесе йому статус сьоґуна, верховного військового керівника країни.

Режисер двох серій «Сьоґуна» Джонатан ван Тюллекен порівнює серіал із «Спадкоємцями» або «Картковим будинком». «Це світ, повний насилля, – сказав він Deadline. – Але справжня його загроза – у махінаціях: небезпечною може бути навіть проста розмова».

«Сьоґун» став тріумфатором цьогорічної премії «Еммі», отримавши 18 нагород – зокрема «Найкраща драма», «Найкраща акторка» та «Найкращий актор». Шоу визнали не лише професіонали телеіндустрії. Премʼєра першого ж епізоду зібрала 9 млн переглядів на платформах Hulu, Disney+ та Star+, зробивши його найпопулярнішим серіалом виробництва Disney General Entertainment у світі.

«Сьоґун» став тріумфатором цьогорічної премії «Еммі», отримавши 18 нагород. Трейлер серіалу. Джерело: FX Networks

«Ведмідь» (3 сезон)

IMDb: 8.6 | RT: 96%

Шоуранер: Крістофер Сторер

Де дивитися: Disney+

Головний герой серіалу «Ведмідь» – шеф-кухар Кармі, який керує сімейним закладом у Чикаго. У спадок від брата Кармі дістався сендвіч-бар із купою боргів та невмотивованим персоналом. Його мета – зробити із забігайлівки престижний ресторан.

До сюжету серіалу ввійшли справжні історії з ресторанної індустрії, розповідав Forbes шеф-кухар, керівник ресторану Mirali і фанат «Ведмедя» Міралі Ділбазі. Шоу реалістично показує, наскільки важко і стресово «за лаштунками» закладу, каже Ділбазі. Заклад Кармі у серіалі має реальний прототип – чиказьке сімейне кафе Mr. Beef, де була знята одна зі сцен «Ведмедя».

Третій сезон вийшов у червні 2024-го і отримав 5,4 млн переглядів на Hulu за чотири дні. Це найкращий результат для серіалу виробництва FX на стримінгу.

За результатами цьогорічної премії «Еммі» серіал опинився на другому місці за кількістю нагород, здобувши 11 перемог. Зокрема, «Ведмідь» відзначили за режисуру та операторську роботу. Виконавець ролі шефа Джеремі Аллен Вайт отримав статуетку як найкращий актор комедії.

Третій сезон серіалу «Ведмідь» вийшов у червні 2024-го і отримав 5,4 млн переглядів на Hulu за чотири дні. Трейлер серіалу. Джерело: Disney

«Поворотний момент: Атомна бомба і Холодна війна»

IMDb: 8.4 | RT: 100%

Шоуранер: Брайан Кнаппенбергер

Де дивитися: Netflix

Документальний серіал розповідає про події Холодної війни, яка, на думку авторів, триває донині. Шоу охоплює періоди від створення ядерної зброї до розпаду СРСР і вторгнення РФ в Україну.

Серіал заснований на понад сотні інтерв’ю зі світовими лідерами, політиками, істориками та звичайними людьми, чиї життя кардинально змінила Холодна війна. Одним із героїв серіалу став президент Володимир Зеленський.

Кожен епізод проводить історичні паралелі з війною в Україні. «Майже кожен аспект цього конфлікту є відлунням холодної війни», – каже шоуранер серіалу Брайан Кнаппенбергер.

Шоу отримало від критиків оцінку 100% на Rotten Tomatoes. «На відміну від «Оппенгеймера», серіал показує не лише тих, хто активно впливав на події, а й тих, хто потрапив в історію проти волі», – йдеться у відгуку Financial Times.

Одним із героїв серіалу «Поворотний момент» став президент Володимир Зеленський. Трейлер серіалу. Джерело: Netflix

«Фолаут»

IMDb: 8.4 | RT: 94%

Шоуранери: Ліза Джой, Джонатан Нолан

Де дивитися: Amazon Prime Video

«Фолаут» – екранізація однойменної серії відеоігор про постапокаліптичний світ. Перша частина гри вийшла в 1997-му. Її події відбуваються у США через сотню років після ядерної війни з Китаєм. Тисячам людей вдалося сховатись у бункерах, але зрештою сховища доводиться залишати. Світ населений мутантами, техніка непридатна, населення здичавіло. Замість грошей – кришечки від пляшок.

За адаптацію Fallout взялася Amazon. Сценарій до серіалу написали Джонатан Нолан і Ліса Джой («Світ Дикого Заходу»). Він не повторює сюжет ігор, а доповнює його. Події розгортаються за 200 років після катастрофи. Головна героїня серіалу, мешканка Сховища 33 Люсі Маклін, вирушає у зовнішній світ на пошуки батька. Його викрали під час нападу на бункер.

Портал The Verge вже назвав «Фолаут» однією з найкращих адаптацій відеоігор. «Надзвичайно дотепна, блискуча адаптація», – резюмує The Guardian.

Трейлер серіалу «Фолаут». Джерело: Amazon Prime Video

«Повільні коні» (5 сезон)

IMDb: 8.2 | RT: 100%

Шоуранер: Адам Рендалл

Де дивитися: Apple TV

Шпигунська драма «Повільні коні» заснована на серії книг Міка Херрона «Слау-хаус». За сюжетом, молодий агент британської контррозвідки MI5 Рівер Картрайт провалює іспит та потрапляє до відділу для шпигунів-невдах. Зазвичай «Повільним коням» дістається лише нудна паперова робота і знущання від хамовитого боса Джексона Лемба. Невдовзі після того, як до відділу доєднується Картрайт, він нарешті опиняється в центрі великої гри.

Третій сезон шоу отримав дев’ять номінацій на «Еммі» і премію за найкращий сценарій. «Майстерний четвертий сезон розкриває високу ціну професії, в якій люди є витратним матеріалом», – пише The Atlantic.

На Rotten Tomatoes «Повільні коні» мають оцінку 100%. «Шоу залишається одним із найякісніших серіалів», – резюмує The New York Times. Критики найчастіше хвалять шоу за цікавих персонажів, гумор і насичений сюжет.

Шпигунська драма «Повільні коні» заснована на серії книг Міка Херрона «Слау-хаус». Трейлер серіалу. Джерело: Apple TV

«Хитрощі» (3 сезон)

IMDb: 8.2 | RT: 99%

Шоуранери: Лючія Аніелло, Пол В. Даунс, Джен Стацкі

Де дивитися: HBO Max, Sweet.TV

Головні героїні серіалу «Хитрощі» – досвідчена комедіантка з Лас-Вегаса Дебора Венс і молода сценаристка Ава Деніелс. За сюжетом, обидві стали аутсайдерками індустрії розваг. Разом вони шукають для Венс новий комедійний образ, щоб завоювати молодшу аудиторію.

Третій сезон фокусується на темі успіху. Венс – у списку найвпливовіших людей, за версією Time, і може легко розсмішити армію прихильників, але не почувається від цього задоволеною. «Потрібен виклик», – починає нову сторінку її колега Деніелс, яку зіграла стендаперка Ганна Айнбіндер.

Американський журнал Rolling Stone називає «Хитрощі» одним із найсмішніших шоу на телебаченні. «Серіал показує, наскільки важко писати хороші жарти», – йдеться в рецензії видання. На Rotten Tomatoes серіал отримав від критиків оцінку 99%.

З моменту прем’єри в 2021 році «Хитрощі» регулярно відзначалися на «Еммі», отримавши 48 номінацій і дев’ять перемог.