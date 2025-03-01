Правила гри. Якою повинна бути формула співпраці між бізнесом та зірковими блогерами? Відповідають ті, хто використовує можливості соцмереж на повну.

Створюйте пул із блогерів – від наноінфлюенсерів до мільйонників. Будуйте довгострокові партнерства. Не навʼязуйте меседжів. Як бізнесу та інфлюенсерам побудувати ефективну співпрацю? Forbes запитав і блогерів, і маркетологів.