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Forbes Digital

Правила гри. Якою повинна бути формула співпраці між бізнесом та зірковими блогерами? Відповідають ті, хто використовує можливості соцмереж на повну.

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes
Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

6 хв читання

Бізнес, інфлюенсери, партнерство /колаж Анастасія Решетнік

Симбіоз між бізнесом та інфлюенсерами: можливість чи вигадка? Фото колаж Анастасія Решетнік

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Створюйте пул із блогерів – від наноінфлюенсерів до мільйонників. Будуйте довгострокові партнерства. Не навʼязуйте меседжів. Як бізнесу та інфлюенсерам побудувати ефективну співпрацю? Forbes запитав і блогерів, і маркетологів.

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Марія Єфросиніна

Інфлюенсерка, громадська діячка, YouTube-креаторка, телеведуча

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