вистава Солодка Даруся принесла Франківському театру славу в 2008 році
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Раніше рахували людей у залі». Франківський драмтеатр збільшив виторг у 3,5 рази за два роки. Як він увірвався до топ-десятки українських театрів?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

6 хв читання

Вистава «Солодка Даруся» принесла Франківському театру славу в 2008 році. Фото facebook сторінка Франківського драмтеатру

За два роки Івано-Франківський драмтеатр – один із найбільших театрів країни – збільшив виторг у 3,5 рази, до майже 38 млн грн. Театральний бум у місті почався давно до того, як про це заговорили в інших театрах, каже очільник закладу Ростислав Держипільський. Як за 17 років він вивів регіональний театр із кризи в лідери галузі?

У середині 2000-х в Івано-Франківському драмтеатрі існувало правило: якщо перед виставою у залі менше 20 глядачів, її скасовували. «Інакше на сцені було би більше людей, ніж аудиторії», – каже очільник театру Ростислав Держипільський, 50. У 2008 році він прийшов у драмтеатр директором, у 2011-му став художнім керівником. 

«Пару років після призначення в мене залишалася звичка рахувати глядачів у залі, – каже він. – Зараз її немає». 

