За два роки Івано-Франківський драмтеатр – один із найбільших театрів країни – збільшив виторг у 3,5 рази, до майже 38 млн грн. Театральний бум у місті почався давно до того, як про це заговорили в інших театрах, каже очільник закладу Ростислав Держипільський. Як за 17 років він вивів регіональний театр із кризи в лідери галузі?

У середині 2000-х в Івано-Франківському драмтеатрі існувало правило: якщо перед виставою у залі менше 20 глядачів, її скасовували. «Інакше на сцені було би більше людей, ніж аудиторії», – каже очільник театру Ростислав Держипільський, 50. У 2008 році він прийшов у драмтеатр директором, у 2011-му став художнім керівником.

«Пару років після призначення в мене залишалася звичка рахувати глядачів у залі, – каже він. – Зараз її немає».