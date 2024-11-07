«Контрольований стрес дозволяє нам зростати». Стресостійкість – суперсила лідера. Психолог і лікар радять, як її підтримувати та уникати вигоряння

Стрес і відповідальність – плата за лідерство, певен голова правління ПУМБ Сергій Черненко. Стресостійкі від природи, топменеджери мають уважно стежити за своїми рівнями енергії та підтримувати їх: від них залежить майбутнє їхніх компаній. Ось поради, як це робити

Енергія лідера – не менш важливий ресурс компанії, аніж залишки на рахунку чи інновації, переконаний голова правління ПУМБ Сергій Черненко. Але у бізнес-школах та університетах не вчать, як керувати цим активом. Даремно, вважає Черненко: якщо лідер знесилений, компанія може суттєво гальмувати.

Уміння розуміти свій стан, керувати енергією та мати корисні звички – вимога до успішного менеджера. Як цьому навчитись? У розмові з Черненком на Саміті СЕО від Forbes про це говорили головний лікар Edem clinic Олексій Башкірцев й очільник психологічної служби 3-ї ОШБр Віктор Комаренко.

Розмова скорочена та відредагована для зрозумілості.

Корисний і шкідливий стрес

Сергій Черненко: Стрес і відповідальність – плата за лідерство. Щоб краще регулювати життя в таких умовах, треба навчитися відчувати себе. Ви згодні з цією тезою?

Віктор Комаренко: Стрес – складний механізм, завдяки якому ми адаптуємося до нового. Коли ми вчимося пізнавати себе, свої емоції та розуміємо, що відбувається в нашому організмі під час стрес-реакції, можемо контролювати ці процеси.

Олексій Башкірцев: На CEO покладено багато обов’язків: лідерство, операційна діяльність, маркетинг, продажі. Але головне завдання – транслювати енергію команді. Для цього ми повинні постійно контролювати два стовпи нашого організму: психологію та тіло.