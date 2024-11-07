«Контролируемый стресс позволяет нам расти». Стрессоустойчивость – суперсила лидера. Психолог и врач советуют, как ее поддерживать и избегать выгорания

Стресс и ответственность – плата за лидерство, уверен глава правления ПУМБ Сергей Черненко. Стрессоустойчивые от природы топ-менеджеры должны внимательно следить за своим уровнем энергии и поддерживать его, от этого зависит будущее их компаний. Вот советы, как это делать

Энергия лидера – не менее важный ресурс компании, чем остатки на счете или инновации, убежден глава правления ПУМБ Сергей Черненко. Но в бизнес-школах и университетах не учат, как управлять этим активом. Напрасно, считает Черненко: если лидер обессилен, компания может существенно тормозить.

Умение понимать свое состояние, управлять энергией и иметь полезные привычки – требование успешного менеджера. Как этому научиться? В разговоре с Черненко на Саммите СЕО от Forbes об этом говорили главный врач Edem clinic Алексей Башкирцев и глава психологической службы 3-й ОШБр Виктор Комаренко.

Беседа сокращена и отредактирована для понятности.

Полезный и вредный стресс

Сергей Черненко: Стресс и ответственность – плата за лидерство. Чтобы лучше регулировать жизнь в таких условиях, нужно научиться чувствовать себя. Вы согласны с этим тезисом?

Виктор Комаренко: Стресс – сложный механизм, благодаря которому мы адаптируемся к новому. Когда мы учимся познавать себя, свои эмоции и понимаем, что происходит в нашем организме во время стресс-реакции, мы можем контролировать эти процессы.

Алексей Башкирцев: На CEO возложено много обязанностей: лидерство, операционная деятельность, маркетинг, продажи. Но главная задача – транслировать энергию команде. Для этого мы должны постоянно контролировать два столпа нашего организма: психологию и тело.