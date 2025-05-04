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«Треба показувати, що лідер теж вразливий». Як СЕО підтримують і надихають в умовах хронічної втоми? Розповідають керівники АНЦ і Headway

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

Микола Щербина Надлюди /Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

«Зараз період, коли треба показувати команді, що лідер теж вразливий», – каже СЕО АНЦ Микола Щербина. Фото Антон Забєльський, для Forbes Ukraine

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Де шукати джерело сили для компанії: в лідері, команді чи корпоративній культурі? На форумі Forbes Ukraine «НадЛюди» адʼюнкт-професор КМБШ Сергій Ноздрачов модерував діалог між СЕО АНЦ Миколою Щербиною і засновником Headway Антоном Павловським. Ключове з бесіди

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