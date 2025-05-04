«Треба показувати, що лідер теж вразливий». Як СЕО підтримують і надихають в умовах хронічної втоми? Розповідають керівники АНЦ і Headway

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Де шукати джерело сили для компанії: в лідері, команді чи корпоративній культурі? На форумі Forbes Ukraine «НадЛюди» адʼюнкт-професор КМБШ Сергій Ноздрачов модерував діалог між СЕО АНЦ Миколою Щербиною і засновником Headway Антоном Павловським. Ключове з бесіди
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