«Треба показувати, що лідер теж вразливий». Як СЕО підтримують і надихають в умовах хронічної втоми? Розповідають керівники АНЦ і Headway

Де шукати джерело сили для компанії: в лідері, команді чи корпоративній культурі? На форумі Forbes Ukraine «НадЛюди» адʼюнкт-професор КМБШ Сергій Ноздрачов модерував діалог між СЕО АНЦ Миколою Щербиною і засновником Headway Антоном Павловським. Ключове з бесіди