Театральний вибух. Режисер хітової «Конотопської відьми» Іван Уривський привів у театри десятки тисяч глядачів. Як він це робить

Імʼя Івана Уривського асоціюється в публіки з виставою «Конотопська відьма». Його всесвіт набагато більший, і він постійно розширюється.

Українська креативна сфера переживає розквіт. Ось декілька фактів. На початку 2024 року український фільм уперше отримав «Оскара». «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова з 9 млн грн внутрішніх зборів стали найкасовішою документалкою в історії країни.

Але вона недовго утримувала першість. Менш ніж за пів року стрічка «Яремчук: незрівнянний світ краси» зібрала 15 млн грн.