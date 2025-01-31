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Театральний вибух. Режисер хітової «Конотопської відьми» Іван Уривський привів у театри десятки тисяч глядачів. Як він це робить

Тома Міроненко
Тома Міроненко
Forbes

9 хв читання

Іван Уривський /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Івану Уривському вдалось «оживити» класику та зробити театр знову привабливим. У чому його секрет? Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Імʼя Івана Уривського асоціюється в публіки з виставою «Конотопська відьма». Його всесвіт набагато більший, і він постійно розширюється.

Українська креативна сфера переживає розквіт. Ось декілька фактів. На початку 2024 року український фільм уперше отримав «Оскара». «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова з 9 млн грн внутрішніх зборів стали найкасовішою документалкою в історії країни.

Але вона недовго утримувала першість. Менш ніж за пів року стрічка «Яремчук: незрівнянний світ краси» зібрала 15 млн грн.

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