Прем’єра «Ребелії» – другої вистави гурту МУР – відбулася в Києві 21–22 серпня. Перші два покази зробили солд-аут і принесли понад 5,6 млн грн, за підрахунками Forbes Ukraine. Попереду – вихід однойменного альбому за участі Jerry Heil, Monatik і Klavdia Petrivna. Як створювалася «Ребелія» і де її покажуть?

Об’їздивши Україну з хітовою виставою «Ти [Романтика]» про митців Розстріляного відродження, учасники гурту МУР замислилися про наступний проєкт. Розглядали теми від освоєння космосу до життя Тараса Шевченка, але найбільш вчасною здалася історія здобуття Україною незалежності.

Вистава «Ребелія [1991]» розповідає про національний спротив у період від 50-х років до розпаду СРСР. Герої мюзиклу – Вʼячеслав Чорновіл, Василь Стус, Алла Горська, Леонід Кравчук та інші відомі постаті ХХ століття. «Порівняно з «Ти [Романтика]» ця вистава складніша й масштабніша», – каже сценографка Софія Пляцко.