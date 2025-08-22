Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

Утричі дорожча за «Ти [Романтика]». Нова вистава МУР «Ребелія» про незалежність України збирає солд-аути. Три цікаві факти про шоу, яке підтримали Bolt, Visa і ПриватБанк

Вероніка Масенко
Вероніка Масенко
Forbes

4 хв читання

вистава «Ребелія» МУР /Анастасія Солод

Перші два покази «Ребелії» зробили солд-аут і принесли понад 5,6 млн грн, за підрахунками Forbes Ukraine Фото Анастасія Солод

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:04 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:04

Прем’єра «Ребелії» – другої вистави гурту МУР – відбулася в Києві 21–22 серпня. Перші два покази зробили солд-аут і принесли понад 5,6 млн грн, за підрахунками Forbes Ukraine. Попереду – вихід однойменного альбому за участі Jerry Heil, Monatik і Klavdia Petrivna. Як створювалася «Ребелія» і де її покажуть?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Об’їздивши Україну з хітовою виставою «Ти [Романтика]» про митців Розстріляного відродження, учасники гурту МУР замислилися про наступний проєкт. Розглядали теми від освоєння космосу до життя Тараса Шевченка, але найбільш вчасною здалася історія здобуття Україною незалежності.

Вистава «Ребелія [1991]» розповідає про національний спротив у період від 50-х років до розпаду СРСР. Герої мюзиклу – Вʼячеслав Чорновіл, Василь Стус, Алла Горська, Леонід Кравчук та інші відомі постаті ХХ століття. «Порівняно з «Ти [Романтика]» ця вистава складніша й масштабніша», – каже сценографка Софія Пляцко.

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні