Премьера «Ребелии» – второго спектакля группы МУР – состоялась в Киеве 21–22 августа. Первые два показа сделали солд-аут и принесли более 5,6 млн грн, по подсчетам Forbes Ukraine. Впереди – выход одноименного альбома с участием Jerry Heil, Monatik и Klavdia Petrivna. Как создавалась «Ребелия» и где ее покажут?

Объездив Украину с хитовым спектаклем «Ты [Романтика]» о художниках Расстрелянного возрождения, участники группы МУР задумались о следующем проекте. Рассматривали темы от освоения космоса до жизни Тараса Шевченко, но наиболее своевременной показалась история обретения независимостью Украины.

Спектакль «Ребелия [1991]» повествует о национальном сопротивлении в период от 50-х годов до распада СССР. Герои мюзикла – Вячеслав Черновол, Василий Стус, Алла Горская, Леонид Кравчук и другие известные фигуры ХХ века. «По сравнению с «Ты [Романтика]» этот спектакль более сложный и масштабный», – говорит сценограф София Пляцко.