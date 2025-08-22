Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Жизнь
Дата

Forbes Digital

Втрое дороже «Ты [Романтика]». Новый спектакль МУР «Ребелия» о независимости Украины собирает солд-ауты. Три интересных факта о шоу, которое поддержали Bolt, Visa и ПриватБанк

Вероника Масенко
Вероника Масенко
Forbes

4 хв читання

вистава «Ребелія» МУР /Анастасия Солод

Первые два показа «Ребелии» сделали солд-аут и принесли более 5,6 млн грн, по подсчетам Forbes Ukraine Фото Анастасия Солод

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

06:04 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 06:04

Премьера «Ребелии» – второго спектакля группы МУР – состоялась в Киеве 21–22 августа. Первые два показа сделали солд-аут и принесли более 5,6 млн грн, по подсчетам Forbes Ukraine. Впереди – выход одноименного альбома с участием Jerry Heil, Monatik и Klavdia Petrivna. Как создавалась «Ребелия» и где ее покажут?

Покупайте годовую подписку на шесть журналов Forbes Ukraine по цене четырех. Если вы цените качество, глубину и силу реального опыта, эта подписка именно для вас.

Объездив Украину с хитовым спектаклем «Ты [Романтика]» о художниках Расстрелянного возрождения, участники группы МУР задумались о следующем проекте. Рассматривали темы от освоения космоса до жизни Тараса Шевченко, но наиболее своевременной показалась история обретения независимостью Украины.

Спектакль «Ребелия [1991]» повествует о национальном сопротивлении в период от 50-х годов до распада СССР. Герои мюзикла – Вячеслав Черновол, Василий Стус, Алла Горская, Леонид Кравчук и другие известные фигуры ХХ века. «По сравнению с «Ты [Романтика]» этот спектакль более сложный и масштабный», – говорит сценограф София Пляцко.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу
Четвертий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні