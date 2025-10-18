В Україні кожен другий мешканець отримує принаймні одну державну пільгу, загалом 16-16,5 млн осіб. Хто ці люди, багато це чи мало? Зʼясовував аналітичний відділ Forbes Ukraine.

В Україні немає єдиної бази осіб, які мають право на соціальний захист. Дані розпорошено – у Мінсоцполітики, Пенсійному фонді та інших органах влади. До того ж є понад 100 нормативно‐правових актів і десятки пільгових категорій громадян (тут і далі «пільги» розглядаються у широкому сенсі – грошові чи матеріальні блага, знижки тощо). Це значно ускладнює аналіз та вироблення адекватних державних політик. Аналітичному відділу Forbes Ukraine вдалося звести цифри докупи.