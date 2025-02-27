Avalon Development Bali: інвестиції в нерухомість на Балі. Як українські девелопери змінюють ринок нерухомості на острові

Ще 10 років тому Балі в Індійському океані асоціювався переважно з відпочинком, а сьогодні він перетворився на привабливу локацію для інвесторів з усього світу. Острів переживає справжній будівельний бум: у порівнянні з 2015–2018 роками кількість забудовників та об’єктів нерухомості тут зросла в рази, покращилась якість будівництва, активно розвивається інфраструктура. Через те, що плата за оренду апартаментів на Балі перевищує показники більшості європейських країн і приносить дохід від 9% до 14% річних від вартості об’єкту, українські інвестори все частіше обирають цю локацію для розвитку бізнесу зі здачі нерухомості в оренду.

Одним із забудовників острова є українська девелоперська компанія Avalon, що впроваджує на Балі кілька проєктів. Про переваги розвитку бізнесу на острові та інвестиційні пропозиції для українців Forbes BrandVoice розповів співзасновник та CEO Avalon Мігран Каграманян.

Мігран Каграманян із сім'єю

Про компанію

Команда Avalon працює на балійському ринку нерухомості з 2022 року і спеціалізується на будівництві інвестиційної нерухомості. «Запускаючи проєкти на Балі, ми продовжуємо цінності сімейного бізнесу, який понад 25 років успішно розвивався в Києві, – говорить співвласник Мігран Каграманян. – Проте ми не женемось за шаленими обсягами будівництва, натомість будуючи продумані об’єкти, що відповідають високим стандартам якості. Наші пріоритети – прозорість і надійність». Співвласник Avalon підкреслює: серед переваг інвестиційних проєктів компанії – наявність усіх дозвільних документів відповідно до законодавства Індонезії та використання сучасних будівельних матеріалів і технологій. За його словами, Avalon стала першою компанією на балійському ринку, що почала надавати гарантію на конструкцію строком на 20 років.

Команда Avalon

У команді працює понад 40 спеціалістів – архітектори, дизайнери, менеджери з продажу, юристи. А всього, враховуючи підрядників, у реалізацію проєктів залучено понад 200 людей.

Команда Avalon працює на балійському ринку нерухомості з 2022 року

У кінці другого кварталу цього року команда завершує реалізацію свого першого проєкту на Балі – житлового комплексу преміум-сегмента OM Club House, що розташований у популярному районі острова Чангу. Це молодий і популярний курорт із пляжами з сірого вулканічного піску, якісною інфраструктурою, що включає сучасні дороги, високий рівень медичних послуг, широкий вибір ресторанів і пляжних клубів, преміальні спортзали та багато іншого. Також Чангу – це інвестиційно привабливий район, завдяки високому попиту на оренду серед туристів та зростанню цін на нерухомість.

OM Apartments – житловий комплекс преміум-сегмента на Балі OM Apartments – житловий комплекс преміум-сегмента на Балі OM Apartments – житловий комплекс преміум-сегмента на Балі OM Apartments – житловий комплекс преміум-сегмента на Балі Попередній слайд Наступний слайд

Комплекс налічує пʼять поверхів, має власні басейни та тераси з джакузі, зони для BBQ та медитацій, бари та підземний паркінг. Понад 90% доступних площ у районі Чангу вже забудовано, каже співвласник компанії Avalon. «Ми маємо доступ до найкращих залишкових локацій, що гарантує попит серед орендарів і довгострокову цінність об’єктів, – додає Мігран – Одна з місій нашої компанії – надати можливість інвесторам із невеликим початковим капіталом входити в ринок інвестиційної нерухомості на Балі та отримувати преміум-якість у кращих локаціях за доступною ціною». Це стає можливим завдяки смарт-апартаментам із компактною, але функціонально продуманою площею, що ідеально підходить для комфортного проживання та вигідної оренди.

Переваги інвестування в нерухомість на Балі

Ринок нерухомості острова має низку переваг. Згідно з даними Центрального статистичного агентства Індонезії (BPS), у 2024 році країну відвідали 13,9 млн іноземних туристів, що на 19,05% більше, ніж у 2023-му. Зокрема, острів Балі встановив новий рекорд, прийнявши 6 333 360 іноземних гостей у 2024 році, що на 18% більше, ніж попереднього року. У середньому це приблизно 527 780 туристів на місяць. Це свідчить про зростаючу привабливість острова для туристів з усього світу. «Саме тому проєкти Avalon орієнтовані на розвиток якісної туристичної інфраструктури, – говорить Мігран Каграманян. – Наші апартаменти розташовані в ключових локаціях, які забезпечують доступ до визначних місць та розваг, дозволяючи гостям бути в центрі подій».

Buddha Club House на Балі в популярному районі острова Чангу Buddha Club House на Балі в популярному районі острова Чангу Buddha Club House на Балі в популярному районі острова Чангу Попередній слайд Наступний слайд

За його словами, балійський ринок забезпечує високу рентабельність інвестицій. Річна дохідність від здачі нерухомості на Балі в середньому становить від 9% до 14%, але в окремих випадках може бути вищою. «Крім того, інвестори можуть скористатися нашою програмою з гарантованим доходом у розмірі 7% протягом трьох років, – розповідає Мігран Каграманян. – У нас є різні варіанти інвестицій: і для тих, хто хоче придбати нерухомість на первинному етапі будівництва, і для тих, хто шукає апартаменти вже в готовому об’єкті». Що ближче до завершення проєкту, то вища вартість апартаментів. Інвестори, які купують нерухомість на етапі будівництва, можуть розраховувати на 20% річних приросту капіталу завдяки зростанню вартості об’єктів. За словами Міграна Каграманяна, у компанії вже є кейси перепродажі юнітів із прибутком 20% протягом одного року.

Проінвестувати в сервісні апартаменти можна вже на ранньому етапі будівництва – наразі доступно 309 юнітів. Їхня вартість стартує від $70 000.

«Це доступна ціна, тим більше в преміум-сегменті, – пояснює Мігран Каграманян. – У високий сезон апартаменти можна здати від $1500 до $3000 на місяць».

Середній термін оформлення угоди – сім днів, що дає змогу інвесторам швидко розпочати реалізацію планів.

«Ми стали одними з перших, хто почав будувати на Балі саме смарт-апартаменти. Вони приносять високу прибутковість завдяки доступним цінам, продуманій інфраструктурі комплексу та компактним площам. Це робить їх зручними як для довгострокової оренди, так і для короткострокового туристичного проживання». Мігран Каграманян співвласник Avalon

На відміну від інших туристичних ринків, острів Балі популярний протягом усього року. Завдяки стабільному клімату, культурним заходам і туристичній інфраструктурі потік відвідувачів залишається високим незалежно від сезону, що забезпечує стабільний попит на оренду нерухомості. Своєю чергою, місцевий уряд запроваджує ініціативи, спрямовані на очищення ринку від ненадійних забудовників та підвищення стандартів у галузі. «Наразі на Балі працює понад 500 забудовників, проте багато з них не мають належної дозвільної документації. Очікується, що близько половини цих компаній залишать ринок у найближчі роки, – говорить Мігран Каграманян. – Уряд підтримує тих девелоперів, які дотримуються законів і будівельних стандартів, створюючи якісні та легальні об’єкти».

Всього, враховуючи підрядників, у реалізацію проєктів Avalon залучено понад 200 людей.

Заповнюваність 4-зіркових готелів на Балі демонструє стабільне зростання. У 2024 році вона досягла 62,7% із піком у 69% у липні. На 2025-й прогнозується зростання від 58,3% у лютому до 65,1% у вересні, що підтверджує відновлення та стійкий розвиток туристичного сектору.

Про співпрацю з Ribas Hotels Group

Співпраця Avalon Development Bali з керуючою компанією Ribas забезпечує ефективне управління нерухомістю. «Ми обрали Ribas, оскільки розділяємо однакові цінності, одна з яких – відкритість перед інвесторами. Вони надають системні звіти, які дозволяють у будь-який момент отримати детальну інформацію про стан здачі юнітів і їхню прибутковість, – пояснює Мігран Каграманян. – Окрім того, Ribas має великий досвід у створенні концепцій для управління нерухомістю».

TAO Club House - комплекс апартаментів преміум-сегменту TAO Club House - комплекс апартаментів преміум-сегменту TAO Club House - комплекс апартаментів преміум-сегменту TAO Club House - комплекс апартаментів преміум-сегменту Попередній слайд Наступний слайд

Співпраця з Ribas охоплює всі етапи реалізації проєкту – з моменту проєктування до управління готовими об’єктами. Вони проводять системну аналітику ринку, маркетингові дослідження, оцінку локації, конкурентного середовища та здійснюють SWOT-аналіз, що дозволяє визначити, наскільки проєкт відповідає потребам ринку та можливостям ефективного управління великим номерним фондом. Також команда Ribas розробляє концепцію готелю або сервісних апартаментів, орієнтуючись на визначений сегмент клієнтів. На етапі будівництва команда Ribas здійснює технічний нагляд за дотриманням норм і стандартів. Після введення об’єкта в експлуатацію Ribas бере на себе відповідальність за операційне управління. Вони забезпечують роботу сервісів, контролюють операційні процеси та підвищують прибутковість об’єкту. А одним із ключових завдань Ribas є надання повної та прозорої звітності інвесторам. Це включає дані про доходи, витрати та ефективність управління, що забезпечує впевненість клієнтів у правильності своїх інвестицій.

Надійність і прозорість, які забезпечує Ribas, стають важливим фактором не лише для інвесторів, а й для кінцевих споживачів послуг. Завдяки системному підходу до управління, команда Ribas створює не тільки фінансово успішні, але й конкурентоспроможні обʼєкти, що відповідають міжнародним стандартам. Це дозволяє залучати нових інвесторів, зміцнювати довіру вже наявних партнерів, що є критично важливим в умовах мінливого ринку нерухомості та глобальних економічних викликів.

Про майбутнє

Команда активно працює над кількома напрямками, що відображають зростаючі вимоги ринку до інвестицій у нерухомість. Одним із ключових аспектів є подальше розширення в нових сегментах, зокрема в преміум-сегменті. «Нашою метою є створення таких обʼєктів, які б не лише відповідали, але й перевершували найвищі стандарти якості та сервісу, – розповідає Мігран Каграманян. – Для нас важливо, щоб кожен проєкт не просто задовольняв потреби наших інвесторів, а й став еталоном комфорту та надійності для гостей, гарантуючи бездоганний досвід на кожному етапі їхнього перебування».

Особливою гордістю компанії є нещодавнє підписання стратегічної угоди з легендою світового боксу – абсолютним непереможним чемпіоном сучасності Олександром Усиком і його компанією Ready to Fight. Це партнерство не лише підвищує репутацію бренду на міжнародному ринку, але й відкриває нові можливості для розвитку бізнесу в Україні та за її межами.

Avalon підписав стратегічну угоду з Олександром Усиком і його компанією Ready to Fight

«Ми прагнемо створювати проєкти, які стають справжнім стандартом в індустрії нерухомості, поєднуючи високу інвестиційну привабливість, ексклюзивність та інноваційний підхід до управління», – зазначає Каграманян.

Ці ініціативи демонструють прагнення компанії не лише задовольнити вимоги сучасного ринку, а й задавати тренди, пропонуючи своїм клієнтам і партнерам найкраще, що є у світі гостинності та інвестицій. Розвиток брендованих обʼєктів і співпраця зі знаковими фігурами є лише початком втілення амбітної стратегії компанії, що орієнтується на максимальну інвестиційну вигоду та довгострокову стабільність.