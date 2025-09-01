Депутати після маже пів року дискусій фіналізували законопроєкт про зміни до Кримінального процесуального кодексу (КПК). Документ має змінити підхід до проведення обшуків, підслідності та встановити чіткі межі арешту майна та коштів на рахунках у справах бізнесу. Як змінився документ до другого читання?

Верховна Рада цього тижня має розглянути законопроєкт, який змінює підхід правоохоронців до порушення справ проти бізнесу та проведення обшуків. Також він вводить низку обмежень на конфіскацію майна та коштів.

На зміні підходів наполягала Рада з підтримки підприємництва, Федерація роботодавців України, «Маніфест 42» та інші бізнес-асоціації.