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«Виглядало як підготовка до зустрічі з президентом». Бізнес зібрався на другу зустріч в ОП. Forbes Ukraine дізнався, що обговорювали

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

2 хв читання

Рада підприємців, бізнес, Офіс президента /Офіс Президента України

Бізнес зібрався на другу зустріч в Офісі президента Фото Офіс Президента України

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В Офісі президента пройшла друга зустріч із Розширеною радою бізнесу. Цього разу підприємці та влада обговорили створення нових галузевих комітетів, «швидкі» кроки для відновлення економіки та нові ринки для експорту. Деталі зустрічі.

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