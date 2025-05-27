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В Офісі президента пройшла друга зустріч із Розширеною радою бізнесу. Цього разу підприємці та влада обговорили створення нових галузевих комітетів, «швидкі» кроки для відновлення економіки та нові ринки для експорту. Деталі зустрічі.
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