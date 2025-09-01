Forbes Digital підписка
Четкие сроки ареста имущества и меньше обысков. Депутаты финализировали изменения в УПК, на которых настаивал бизнес. Какие проблемы предпринимателей это может решить?

Депутаты после полугода дискуссий финализировали законопроект об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс (УПК). Документ должен изменить подход к проведению обысков, подследственности и установить четкие границы ареста имущества и средств на счетах по делам бизнеса. Как изменился документ ко второму чтению?

Верховная Рада на этой неделе должна рассмотреть законопроект, изменяющий подход правоохранителей к возбуждению дел против бизнеса и проведению обысков. Также он вводит ряд ограничений на конфискацию имущества и средств.

На изменении подходов настаивал Совет по поддержке предпринимательства, Федерация работодателей Украины, «Манифест 42» и другие бизнес-ассоциации.

