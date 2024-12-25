Довіра до ОВДП та землі зростає, долар – конкурує з депозитами. Forbes Ukraine порахував, куди вкладали гроші українці у 2024 році. Чотири графіки

Цього року купівля населенням державних облігацій збільшилась на 50%, попит на долар зріс майже на 40%, тоді як обсяг валютних депозитів практично не змінився. Куди і скільки інвестували українці у році, що минає?
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Вклади українців в ОВДП за рік збільшились на 50%. Серед популярних опцій для інвестування – земля, депозити та купівля іноземної валюти. Натомість нерухомість поки не така приваблива через безпекові ризики.
Forbes Ukraine дослідив, куди українці інвестували цього року.
Як змінилися вклади у депозити, ОВДП та валюту
З початку повномасштабного вторгнення кількість готівки, яку українці зберігають у банках на поточних рахунках, зросла більш ніж удвічі. За підсумками 2021-го – 307,4 млрд грн, на кінець жовтня 2024-го – 551,9 млрд грн.
Порівняно з груднем 2023 року сума на гривневих рахунках зросла майже на 32 млрд грн, на валютних – на $230 млн.
Депозити
Строкові депозити у гривні зросли на 24,1 млрд грн. У валюті ж у реальному вираженні депозити зменшились на $280 млн, або на 6,4%.
У чому причина? Українські банки не пропонують значних відсотків за валютними депозитами, скоріше це інструмент захисту від девальвації гривні.
20 грудня ставка за річними доларовими депозитами в середньому становила 1,1%. У коротших вкладів – менше ніж 1%.
У виграші від надліквідності опинились держбанки, через які здебільшого проходять військові та соціальні виплати. Так, через ПриватБанк проходить близько 80% виплат військовослужбовців.
Пʼятірка банків за вкладами фізичних осіб:
- ПриватБанк – 345,5 млрд грн;
- Ощадбанк – 113,9 млрд грн;
- Універсал Банк (mono) – 55,9 млрд грн;
- Райффайзен Банк – 51 млрд грн;
- Укрсиббанк – 35,1 млрд грн.
Державні облігації
Порівняно з 2022 роком вклади населення у гривневі та валютні ОВДП сумарно зросли утричі – з 25,16 млрд грн до 77 млрд, на 20 грудня 2024-го.
З 1 січна 2024-го вклади фізосіб у гривневі ОВДП за 2024 рік збільшились на 13 млрд грн, у валюті – на $190 млн.
Портфель юросіб і особливо банків відчутно більший. Приріст у банків за 2024 рік – з 575,5 до 812,1 млрд грн. Причина – влітку уряд заявив про потребу у додатковому фінансуванні армії на 500 млрд грн. Основним джерелом покриття цих видатків стали ОВДП – і саме банки найбільше їх купували.
Разом зі значним зростанням гривневих ОВДП, банки зменшили портфель валютних паперів.
Скільки валюти купили українці
За час масштабної війни українці купують значно більше валюти, ніж продають. Надлишковий попит задовольняє НБУ зі своїх резервів.
Як свідчить статистика за січень-листопад, у 2024 році попит на валюту суттєво зріс порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Так, на готівковому ринку українці купили $23,47 млрд, а продали більш як $13,6 млрд. Сальдо – майже $10 млрд. За весь 2023-й на готівковому ринку населення купило менш ніж $19 млрд, а сальдо становило лише $3,37 млрд.
Збільшення попиту на валюту посилило тиск на гривню. У перший день 2024 року курс був 38 грн/$, а 24 грудня зупинився за копійку до 42. За рік гривня втратила більш ніж 10%.
Спільні інвестиції та ринок землі
Ще одна опція для українців – приватні інвестиційні фонди. За підсумками 2023 року, у таких фондів було активів на 600 млрд грн, свідчить статистика Української асоціації інвестиційного бізнесу. За три квартали 2024-го обсяг активів збільшився на 56,8 млрд грн до 656,8 млрд грн.
Частка фізичних осіб у цих активах менша – 216,9 млрд грн на початок року, а на 30 вересня – 252,6 млрд грн. За три квартали 2024-го населення наростило інвестиції в приватні фонди на 16,4%.
Через безпекові ризики ринок нерухомості не може повернутись на довоєнний рівень. За січень-листопад 2024-го кількість угод на вторинному ринку збільшилась на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023-го, але сягнула лише 70% довоєнного рівня, ідеться у звіті НБУ про фінансову стабільність. Найбільший попит – на невелике, відповідно, дешевше житло. До того ж 78% угод на вторинному ринку припадають на населені пункти поза межами обласних центрів.
Первинна нерухомість у ще гіршому стані – порівняно з минулим роком ринок майже не змінився і не перевищує 20% від довоєнного рівня. «Купівля на первинному ринку надалі сприймається досить ризикованою як через задавнені проблеми та непрозорість ринку, так і через високі безпекові ризики», – йдеться у звіті Нацбанку.
З відкриттям ринку землі у липні 2021 року українцям стала доступна ще одна опція для інвестування. У 2024-му році цей ринок збільшив обсяги порівняно з 2023-м.
У жовтні відбулись угоди із землею обсягом понад 25 000 гектарів – рекорд за часи повномасштабного вторгнення, ідеться у дослідженні проєкту «Земля Незламності» Київської школи економіки (KSE).
Ціни на землю сільськогосподарського призначення залишаються стабільними у другому півріччі 2024-го. Середньозважена ціна одного гектару за останні шість місяців – 45 000 грн. У листопаді ціна була вищою – 45 400 грн/га.
Суттєво на ціни вплинуло те, що з 1 січня 2024-го купувати землю отримали можливість і юридичні особи. Вони платять за землю мінімум на 17% більше від покупців фізосіб, йдеться у дослідженні KSE. Фізособи з відкриттям ринку землі для юросіб стали сплачувати орієнтовно на 10% більше за землю, ніж до цього.
Водночас аналітики попереджують: у дослідженні вказані офіційні ціни на землю, тоді як ринкові можуть бути значно вищими. «Більшість угод укладаються за ціною, що не відрізняється більш ніж на 2% від нормативної грошової оцінки – мінімальної ціни, що встановлена законом», – йдеться у дослідженні KSE.
Детально про нюанси ціни землі та переваги інвестування у цей актив Forbes Ukrine розповідав у великому інвестгайді.
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