Довіра до ОВДП та землі зростає, долар – конкурує з депозитами. Forbes Ukraine порахував, куди вкладали гроші українці у 2024 році. Чотири графіки

Цього року купівля населенням державних облігацій збільшилась на 50%, попит на долар зріс майже на 40%, тоді як обсяг валютних депозитів практично не змінився. Куди і скільки інвестували українці у році, що минає?

Вклади українців в ОВДП за рік збільшились на 50%. Серед популярних опцій для інвестування – земля, депозити та купівля іноземної валюти. Натомість нерухомість поки не така приваблива через безпекові ризики.

Forbes Ukraine дослідив, куди українці інвестували цього року.

Як змінилися вклади у депозити, ОВДП та валюту

З початку повномасштабного вторгнення кількість готівки, яку українці зберігають у банках на поточних рахунках, зросла більш ніж удвічі. За підсумками 2021-го – 307,4 млрд грн, на кінець жовтня 2024-го – 551,9 млрд грн.

Порівняно з груднем 2023 року сума на гривневих рахунках зросла майже на 32 млрд грн, на валютних – на $230 млн.

Графіка: Анастасія Решетнік

Депозити

Строкові депозити у гривні зросли на 24,1 млрд грн. У валюті ж у реальному вираженні депозити зменшились на $280 млн, або на 6,4%.

У чому причина? Українські банки не пропонують значних відсотків за валютними депозитами, скоріше це інструмент захисту від девальвації гривні.

20 грудня ставка за річними доларовими депозитами в середньому становила 1,1%. У коротших вкладів – менше ніж 1%.

Графіка: Анастасія Решетнік Фото колаж Анастасія Решетнік

У виграші від надліквідності опинились держбанки, через які здебільшого проходять військові та соціальні виплати. Так, через ПриватБанк проходить близько 80% виплат військовослужбовців.

Пʼятірка банків за вкладами фізичних осіб:

ПриватБанк – 345,5 млрд грн;

Ощадбанк – 113,9 млрд грн;

Універсал Банк (mono) – 55,9 млрд грн;

Райффайзен Банк – 51 млрд грн;

Укрсиббанк – 35,1 млрд грн.

Державні облігації

Порівняно з 2022 роком вклади населення у гривневі та валютні ОВДП сумарно зросли утричі – з 25,16 млрд грн до 77 млрд, на 20 грудня 2024-го.

З 1 січна 2024-го вклади фізосіб у гривневі ОВДП за 2024 рік збільшились на 13 млрд грн, у валюті – на $190 млн.

Портфель юросіб і особливо банків відчутно більший. Приріст у банків за 2024 рік – з 575,5 до 812,1 млрд грн. Причина – влітку уряд заявив про потребу у додатковому фінансуванні армії на 500 млрд грн. Основним джерелом покриття цих видатків стали ОВДП – і саме банки найбільше їх купували.

Разом зі значним зростанням гривневих ОВДП, банки зменшили портфель валютних паперів.

Графіка: Анастасія Решетнік

Скільки валюти купили українці

За час масштабної війни українці купують значно більше валюти, ніж продають. Надлишковий попит задовольняє НБУ зі своїх резервів.

Як свідчить статистика за січень-листопад, у 2024 році попит на валюту суттєво зріс порівняно з аналогічним періодом 2023-го. Так, на готівковому ринку українці купили $23,47 млрд, а продали більш як $13,6 млрд. Сальдо – майже $10 млрд. За весь 2023-й на готівковому ринку населення купило менш ніж $19 млрд, а сальдо становило лише $3,37 млрд.

Збільшення попиту на валюту посилило тиск на гривню. У перший день 2024 року курс був 38 грн/$, а 24 грудня зупинився за копійку до 42. За рік гривня втратила більш ніж 10%.

Графіка: Анастасія Решетнік

Спільні інвестиції та ринок землі

Ще одна опція для українців – приватні інвестиційні фонди. За підсумками 2023 року, у таких фондів було активів на 600 млрд грн, свідчить статистика Української асоціації інвестиційного бізнесу. За три квартали 2024-го обсяг активів збільшився на 56,8 млрд грн до 656,8 млрд грн.

Частка фізичних осіб у цих активах менша – 216,9 млрд грн на початок року, а на 30 вересня – 252,6 млрд грн. За три квартали 2024-го населення наростило інвестиції в приватні фонди на 16,4%.

Через безпекові ризики ринок нерухомості не може повернутись на довоєнний рівень. За січень-листопад 2024-го кількість угод на вторинному ринку збільшилась на 14% порівняно з аналогічним періодом 2023-го, але сягнула лише 70% довоєнного рівня, ідеться у звіті НБУ про фінансову стабільність. Найбільший попит – на невелике, відповідно, дешевше житло. До того ж 78% угод на вторинному ринку припадають на населені пункти поза межами обласних центрів.

Первинна нерухомість у ще гіршому стані – порівняно з минулим роком ринок майже не змінився і не перевищує 20% від довоєнного рівня. «Купівля на первинному ринку надалі сприймається досить ризикованою як через задавнені проблеми та непрозорість ринку, так і через високі безпекові ризики», – йдеться у звіті Нацбанку.

З відкриттям ринку землі у липні 2021 року українцям стала доступна ще одна опція для інвестування. У 2024-му році цей ринок збільшив обсяги порівняно з 2023-м.

У жовтні відбулись угоди із землею обсягом понад 25 000 гектарів – рекорд за часи повномасштабного вторгнення, ідеться у дослідженні проєкту «Земля Незламності» Київської школи економіки (KSE).

Ціни на землю сільськогосподарського призначення залишаються стабільними у другому півріччі 2024-го. Середньозважена ціна одного гектару за останні шість місяців – 45 000 грн. У листопаді ціна була вищою – 45 400 грн/га.

Суттєво на ціни вплинуло те, що з 1 січня 2024-го купувати землю отримали можливість і юридичні особи. Вони платять за землю мінімум на 17% більше від покупців фізосіб, йдеться у дослідженні KSE. Фізособи з відкриттям ринку землі для юросіб стали сплачувати орієнтовно на 10% більше за землю, ніж до цього.

Водночас аналітики попереджують: у дослідженні вказані офіційні ціни на землю, тоді як ринкові можуть бути значно вищими. «Більшість угод укладаються за ціною, що не відрізняється більш ніж на 2% від нормативної грошової оцінки – мінімальної ціни, що встановлена законом», – йдеться у дослідженні KSE.

Детально про нюанси ціни землі та переваги інвестування у цей актив Forbes Ukrine розповідав у великому інвестгайді.