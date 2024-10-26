Перша ОСББ-електростанція. Київська багатоповерхівка почала продавати електрику в мережу. Скільки на цьому можна заробити? (Не обійшлось без судів із співмешканцями та Київрадою)

Чи можлива повна енергоавтономність 16-поверхівки, як її мешканці заробляють на продажу електроенергії та чи складно реалізувати проєкт? Кейс першого ОСББ в Україні, який побудував дахову сонячну електростанцію за 3,1 млн грн і продає надлишки згенерованої енергії

ОСББ на вулиці Андрія Шептицького в Києві першим в Україні отримало статус «активного споживача» електроенергії: з 1 жовтня 16-поверхівка генерує електрику для власних потреб, а надлишки може продавати у мережу.

«Восени 2022 року, коли почались відключення світла через обстріли, ми задумались про резервну систему живлення», – каже голова ОСББ Станіслав Донцов. Спершу хотіли купити потужний дизельний генератор, щоб заживити ліфт та насоси для опалення та водопостачання, але через гострий дефіцит обладнання відкинули цю ідею. Тоді вирішили будувати сонячну електростанцію на даху будинку.

Першу чергу СЕС потужністю 15 кВт запустили влітку 2023-го і використовували згенеровану електроенергію для власних потреб. Після добудови другої черги влітку 2024-го ОСББ уклало контракт на продаж майбутніх надлишків згенерованої електроенергії.