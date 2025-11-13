Андрій Журжій хоче створити ще одну фондову біржу на українському ринку. Чи є це завдання посильним та навіщо цей проєкт країні з фактично мертвим фондовим ринком?

«Ми хотіли б запустити біржу до кінця наступного року, за сьогоднішніми оцінками», – каже засновник Inzhur Андрій Журжій. 5 листопада його інвестиційна компанія, яка спеціалізується на нерухомості, зареєструвала ТОВ «Українська фондова біржа Інжур» зі статутним капіталом 25 млн грн.

Навіщо Журжію своя біржа? Такий крок він пояснює запитом від інвесторів торгувати сертифікатами Inzhur та ОВДП. Зараз це відбувається у форматі позабіржових торгів, коли учасник фонду купує і продає активи через платформу Inzhur. Біржа могла б стати майданчиком для торгівлі між учасниками. Журжій також має амбіцію запропонувати українським компаніям залучати капітал на своїй біржі.