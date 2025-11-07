Інвесткомпанія Inzhur Андрія Журжія 5 листопада зареєструвала ТОВ «Українська фондова біржа Інжур» та заявила про плани подати документи на оформлення відповідної ліцензії до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Про це розповів засновник компанії Inzhur Андрій Журжій в Теlеgrаm-каналі Inzhur REIT .

Деталі

ТОВ «Українська фондова біржа Інжур» зареєстрована зі статутним капіталом 25 млн грн, її керівником є Андрій Журжій, свідчать дані Оpendatabot.

Після реєстрації компанії Журжій очікує «багато місяців копіткої роботи», щоб отримати ліцензію НКЦПФР.

«Станом на сьогодні Inzhur об’єднує майже 40 000 інвесторів і керує активами на суму більш ніж $100 млн. Ми плануємо подвоїти ці показники до літа 2026 року», – написав Журжій. Раніше Inzhur оголошував намір залучити до інвестицій 1 млн громадян до кінця 2028-го.

Контекст

29 серпня Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку надала дозвіл на обʼєднання фондів 1001, 2001, Inzhur Supermarket, Inzhur Ocean та Inzhur Житній в один фонд Inzhur REIT.

Анонсуючи обʼєднання, Журжій оголосив про плани Inzhur REIT придбати ТРЦ, не розголошуючи деталей про локацію і назву. На це фонд планував використати 900 млн грн (еквівалент $21,6 млн) на рахунках та в ОВДП, а також «добрати ще 600 млн грн». Закрити угоду фонд збирається до кінця жовтня або на початку листопада. Іnzhur REIT двічі подавав заяву до Антимонопольного комітету щодо придбання ТОВ «Аскор компані», яке володіє ТРЦ Sky Park у Вінниці.

Засновником та інвестором Inzhur є девелопер та екснардеп від фракції «Самопоміч» Андрій Журжій. Проєкт позиціонує себе як REIT інвестиційна компанія (Real Estate Investment Trust). Вона збирає інвесторів для купівлі різних обʼєктів нерухомості. До обʼєднання у портфелі було пʼять інвестиційних фондів: Inzhur Ocean (під купівлю ТРЦ Ocean Plaza), Inzhur Житній (Житній ринок), Inzhur 1001 (будівля на Київщині, яку орендує мережа «Сільпо»), Inzhurbud (ЖК «Оптимісто»), Inzhur 2001 (будівля, яку орендує McDonaldʼs).

Журжій є засновником девелоперської компанії Smile Development (побудувала та продала інвесторам понад 30 супермаркетів «Сільпо»/«Фора», а також є забудовником ЖК «Оптимісто» на Київщині) та компанії з управління активами «Інвестиційні партнери».