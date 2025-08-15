Вперше українська компанія вийшла американську фондову біржу Nasdaq. 15 серпня почались торги акціями «Київстар». Чи вдалий це момент для телеком-компаній на ринку? Чи зацікавить українська компанія інвесторів? Так як купити її акції з України?

Акції Kyivstar Group найбільшого телеком-оператора України «Київстар» зʼявилися на американській біржі Nasdaq, повідомила 15 серпня компанія. Її материнська компанія Veon вже має попередніх заявок від інституційних інвесторів на $52 млн, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Раніше агентство повідомляло про плани плани компанії залучити $50 – $200 млн. У коментарі Forbes Ukraine 13 липня президент «Київстар» Олександр Комаров сказав, що розглядається вивід на Nasdaq до 20% акцій, Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом. «$50 млн – мінімально необхідна умова. Все інше – це ситуація на біржі», – сказав Комаров.