«Потенціал більший, ніж в американського телекому». «Київстар» офіційно вийшов на біржу Nasdaq. Які перспективи та чи цікаво це інвесторам з України

Анна Родічкіна
Вперше українська компанія вийшла американську фондову біржу Nasdaq. 15 серпня почались торги акціями «Київстар». Чи вдалий це момент для телеком-компаній на ринку? Чи зацікавить українська компанія інвесторів? Так як купити її акції з України?

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Акції Kyivstar Group найбільшого телеком-оператора України «Київстар» зʼявилися на американській біржі Nasdaq, повідомила 15 серпня компанія. Її материнська компанія Veon вже має попередніх заявок від інституційних інвесторів на $52 млн, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Раніше агентство повідомляло про плани плани компанії залучити $50 – $200 млн. У коментарі Forbes Ukraine 13 липня президент «Київстар» Олександр Комаров сказав, що розглядається вивід на Nasdaq до 20% акцій, Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом. «$50 млн – мінімально необхідна умова. Все інше – це ситуація на біржі», – сказав Комаров.

