«Історичний лістинг». «Київстар» вийшов на біржу Nasdaq

Kyivstar Group Ltd. («Київстар»), материнська компанія найбільшого цифрового оператора України, оголосила про завершення свого «історичного лістингу» на фондовій біржі Nasdaq. Починаючи з 15 серпня, акції компанії торгуються на Nasdaq під тікером KYIV, йдеться у пресрелізі групи.

Деталі

Вихід на біржу відбувся через злиття із SPAC- компанією Cohen Circle Acquisition CorpCohen Circle. Станом на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу компанія Veon володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd, йдеться у повідомленні.

Для офіційного відзначення публічного розміщення «Київстар» 29 серпня 2025 року приєднається до церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку.

Ввечері 12 серпня акціонери Cohen Circle на позачергових зборах підтримали угоду про злиття з Kyivstar Group Ltd. Ця угода відкрила «Київстару» шлях до лістингу на біржі Nasdaq. Після голосування акціонерів компанія подала документи на розгляд до американського ринкового регулятора SEC .

. Після угоди материнська компанія «Київстару» телеком-холдинг Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій компанії, що котируватиметься на фондовій біржі. В результаті лістингу «Київстар» розраховує залучити від $50 млн до $200 млн, писав Reuters 11 серпня з посиланням на трьох обізнаних із питанням співрозмовників.

Президент «Київстару» Олександр Комаров назвав вихід на публічний ринок «визначною подією не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти». «Це потужний сигнал для міжнародних інвесторів, що в Україні працюють ефективно керовані, високорезультативні та інноваційні компанії», – наголосив Комаров.

Контекст

У листопаді 2024 року керівництво Veon оголосило про намір провести IPO українського підрозділу «Київстар» у США в 2025 році.

13 січня 2025 року Veon підписала меморандум про наміри з американською інвесткомпанією Cohen Circle. Мета партнерства – об’єднати бізнеси для непрямого лістингу «Київстару» на Nasdaq.

Згодом президент «Київстару» Комаров розповів, що Veon завершує угоду з Cohen Circle. Наступні кроки включають підготовку проспекту, роад-шоу, тренінги та вирішення ключових завдань: структурування компанії, вибір юрисдикції, оцінку активів, пошук інвесторів і організацію зустрічей із ними. Комаров зазначив, що це непростий процес, який потребує узгоджень, зокрема вже отриманої згоди від власників облігацій.

«Київстар» у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 36,1% проти аналогічного періоду минулого року – до 22,6 млрд грн. У другому кварталі виторг досяг 11,9 млрд грн, що на 25,8% більше, ніж у другому кварталі 2024-го.

«Київстар» – найбільший телекомоператор України, що обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Портфель цифрових сервісів компанії включає медичну платформу Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ», а також лідера українського ринку райдхейлінгу та доставки – Uklon.

«Київстар» надає послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки програмного забезпечення в Україні та є надійним партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.