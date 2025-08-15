Підписка від 49 грн
«Історичний лістинг». «Київстар» вийшов на біржу Nasdaq

Юрій Тарасовський
Юрій Тарасовський
Kyivstar Group Ltd. («Київстар»), материнська компанія найбільшого цифрового оператора України, оголосила про завершення свого «історичного лістингу» на фондовій біржі Nasdaq. Починаючи з 15 серпня, акції компанії торгуються на Nasdaq під тікером KYIV, йдеться у пресрелізі групи. 

  • Вихід на біржу відбувся через злиття із SPAC-компанією Cohen Circle Acquisition CorpCohen Circle. Станом на момент закриття угоди про об’єднання бізнесу компанія Veon володіє 89,6% акцій Kyivstar Group Ltd, йдеться у повідомленні. 
  • Для офіційного відзначення публічного розміщення «Київстар» 29 серпня 2025 року приєднається до церемонії відкриття торгів Nasdaq Opening Bell у Нью-Йорку. 
  • Ввечері 12 серпня акціонери Cohen Circle на позачергових зборах підтримали угоду про злиття з Kyivstar Group Ltd. Ця угода відкрила «Київстару» шлях до лістингу на біржі Nasdaq. Після голосування акціонерів компанія подала документи на розгляд до американського ринкового регулятора SEC
  • Після угоди материнська компанія «Київстару» телеком-холдинг Veon продовжить володіти мажоритарним пакетом акцій компанії, що котируватиметься на фондовій біржі. В результаті лістингу «Київстар» розраховує залучити від $50 млн до $200 млн, писав Reuters 11 серпня з посиланням на трьох обізнаних із питанням співрозмовників. 
  • Президент «Київстару» Олександр Комаров назвав вихід на публічний ринок «визначною подією не лише для компанії, але й для всієї української бізнес-спільноти». «Це потужний сигнал для міжнародних інвесторів, що в Україні працюють ефективно керовані, високорезультативні та інноваційні компанії», – наголосив Комаров. 

 Контекст

У листопаді 2024 року керівництво Veon оголосило про намір провести IPO українського підрозділу «Київстар» у США в 2025 році. 

13 січня 2025 року Veon підписала меморандум про наміри з американською інвесткомпанією Cohen Circle. Мета партнерства – об’єднати бізнеси для непрямого лістингу «Київстару» на Nasdaq. 

Згодом президент «Київстару» Комаров розповів, що Veon завершує угоду з Cohen Circle. Наступні кроки включають підготовку проспекту, роад-шоу, тренінги та вирішення ключових завдань: структурування компанії, вибір юрисдикції, оцінку активів, пошук інвесторів і організацію зустрічей із ними. Комаров зазначив, що це непростий процес, який потребує узгоджень, зокрема вже отриманої згоди від власників облігацій.

«Київстар» у першому півріччі 2025 року збільшив виторг на 36,1% проти аналогічного періоду минулого року – до 22,6 млрд грн. У другому кварталі виторг досяг 11,9 млрд грн, що на 25,8% більше, ніж у другому кварталі 2024-го.

«Київстар» – найбільший телекомоператор України, що обслуговує майже 23 млн абонентів мобільного зв’язку та 1,1 млн користувачів фіксованого інтернету. Портфель цифрових сервісів компанії включає медичну платформу Helsi з понад 29 млн зареєстрованих користувачів, платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ», а також лідера українського ринку райдхейлінгу та доставки – Uklon. 

«Київстар» надає послуги з хмарних технологій, кіберзахисту та штучного інтелекту. Через підрозділ Kyivstar.Tech компанія розвиває напрям розробки програмного забезпечення в Україні та є надійним партнером для міжнародних технологічних компаній, таких як Starlink.

